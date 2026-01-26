Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα, σε «πορτοκαλί» συναγερμό η Αττική – «Red Code» για 6 Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας

Ο καιρός αλλάζει ραγδαία από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, με νέα επιδείνωση που φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ήδη η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ έξι Περιφερειακές Ενότητες έχουν τεθεί σε Red Code, καθώς αναμένονται φαινόμενα μεγάλης έντασης και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται στις ακτοπλοϊκές γραμμές, με αρκετά δρομολόγια να ακυρώνονται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση ετοιμότητας την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, καθώς και τις Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης, ζητώντας από τους τοπικούς φορείς να συγκαλέσουν άμεσα τα συντονιστικά όργανα, ώστε να ελέγξουν την ετοιμότητα των μηχανισμών και να λάβουν μέτρα πρόληψης απέναντι στα έντονα φαινόμενα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr προβλέπουν επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 3, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και να επεκτείνονται σταδιακά σε Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Σποράδες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και σε περιοχές της Αττικής και της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου.

Κατηγορία 3 το επεισόδιο βροχόπτωσης – Τοπικά ισχυρά φαινόμενα

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών χαρακτηρίζει το νέο κύμα βροχόπτωσης ως Σημαντικό (Κατηγορία 3), με φαινόμενα που θα ενταθούν από το πρωί και θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας. Το κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθεί σε Ανατολική και Νότια Ελλάδα, φτάνοντας έως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και αιφνίδιες καταιγίδες σε περιοχές όπου το έδαφος παραμένει ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Απόφαση Πολιτικής Προστασίας μετά από Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το πρωτόκολλο Red Code για τις έξι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), ώστε να οργανώσουν την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων και να ενημερώσουν εγκαίρως τους πολίτες.

Καλλιάνος: «Όχι κινδυνολογία, αλλά αυξημένη εγρήγορση στην Αττική»

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι από τα μεσάνυχτα προς ξημερώματα Δευτέρας, ο καιρός στην Αττική θα γίνει άστατος, με τοπικές βροχές ασθενούς έντασης, χωρίς να αναμένονται σοβαρά προβλήματα.

Ωστόσο, μεταξύ 07:00 και 11:00 το πρωί αναμένονται περάσματα καταιγίδων που ενδέχεται να φέρουν αυξημένα ύψη βροχής. Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα φαινόμενα δεν συγκρίνονται με την καταστροφική καταιγίδα της προηγούμενης εβδομάδας στην Άνω Γλυφάδα, αλλά χρειάζεται προσοχή στα Νότια Προάστια, τον Υμηττό και τις γύρω περιοχές, όπου υπάρχουν ακόμα φερτά υλικά στους δρόμους.

Αυξημένη προσοχή συνιστάται:

σε δρόμους με υπολείμματα φερτών υλικών,

κοντά σε πρανή και ρέματα,

στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού,

σε κατηφορικούς δρόμους των Νοτίων Προαστίων,

και στη διατήρηση καθαρών φρεατίων και απορροών.

Ο κ. Καλλιάνος υπογραμμίζει: «Η σωστή διαχείριση φυσικών καταστροφών βασίζεται στην έγκαιρη αναγνώριση των ευάλωτων σημείων και όχι στην κινδυνολογία.»

Ας είμαστε ελαφρώς προσεκτικοί για τις πιθανές πρωινές καταιγίδες της Αττικής Από τα μεσάνυχτα σήμερα και στη συνέχεια,…

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία έχει ήδη επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά να ανακοινώνει ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ειδικότερα, δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια των:

Fast Ferries Andros (07:30 προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο),

Blue Star Δήλος (07:20 προς Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη),

και του Διονύσιος Σολωμός (μεσημεριανό προς Σέριφο, Σίφνο, Κύθνο, Φολέγανδρο και Σαντορίνη).

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας ο καιρός θα παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους νοτιάδες που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

στη δυτική Ελλάδα, έως το μεσημέρι,

στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και στη Θράκη προμεσημβρινά,

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από το απόγευμα,

στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, από το πρωί,

και στην Αττική, από το πρωί έως το μεσημέρι.

Η πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη

Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη εξηγεί ότι το μέτωπο των καταιγίδων έχει ήδη σχηματιστεί στο ανοιχτό Ιόνιο και κινείται ανατολικά. «Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πρώτα τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα έως το μεσημέρι, ενώ η Αττική θα δεχθεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί, με ύφεση από το απόγευμα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται επίσης σε Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί έως την Τρίτη, περιοριζόμενη σε νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κρήτη και Δωδεκάνησα, πριν εξασθενήσει πλήρως μέσα στην ημέρα.

Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των επίσημων φορέων και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «Την Δευτέρα περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, με πιθανώς ισχυρότερα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Δυτικοί – νοτιοδυτικοί άνεμοι στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, ριπές στα ανατολικά 5 με 7, και στο Αιγαίο τοπικά έως και 8 μποφόρ, με εξασθένηση που πάντως ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Η θερμοκρασία, σε μικρή πτώση, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 16 με 18, τοπικά έως και 19 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, και θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.

Την Τρίτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας.».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, από το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, καθώς και πρόσκαιρα στη Θράκη, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, καθώς και πρόσκαιρα στη Θράκη, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά, δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά, δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στις ανατολικές Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στις ανατολικές Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στα νότια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στα νότια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-01-2026

Αστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Βαθμιαία βελτίωση σε όλη τη χώρα από το απόγευμα και από τα δυτικά, εκτός από την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-01-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην ανατολική Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-01-2026

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη 7 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση θα σημειωθεί από τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026