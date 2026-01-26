Νέος ακραίος καύσωνας πλήττει την Ανατολική Αυστραλία – Υπεύθυνη η κλιματική αλλαγή σύμφωνα με νέα έρευνα

Η νοτιοανατολική Αυστραλία, η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας, προετοιμάζεται από σήμερα για μια νέα θερμική εισβολή, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 48 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο έρχεται τη στιγμή που μια διεθνής επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τέτοιους καύσωνες πέντε φορές πιο πιθανούς σε σχέση με το παρελθόν.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα World Weather Attribution (WWA), εξέτασε τον ισχυρό και παρατεταμένο καύσωνα του Ιανουαρίου, ο οποίος έπληξε τη Βικτώρια, τη Νέα Νότια Ουαλία, τη Νότια Αυστραλία και την Τασμανία. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως, παρά το φαινόμενο La Niña που θεωρητικά μειώνει τις ακραίες θερμοκρασίες, η επίδραση της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης έκανε το φαινόμενο πολύ πιο έντονο και πιο πιθανό.

Η ανάλυση βασίστηκε σε ιστορικά αρχεία και προσομοιώσεις υπολογιστή, συγκρίνοντας τις πιθανότητες εκδήλωσης του ίδιου γεγονότος με και χωρίς την επίδραση της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,3°C. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά: πριν από την εποχή της κλιματικής αλλαγής, τέτοιοι καύσωνες συνέβαιναν τέσσερις φορές ανά αιώνα, ενώ σήμερα εμφανίζονται περίπου κάθε πέντε χρόνια.

Η κλιματολόγος Sarah Perkins-Kirkpatrick από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας σημείωσε: «Γνωρίζουμε ότι οι καύσωνες υπήρχαν πάντα, αλλά ήταν εξαιρετικά σπάνιοι. Ξαφνικά, όμως, δεν είναι και τόσο σπάνιοι πλέον». Η ίδια πρόσθεσε πως, με το σημερινό ρυθμό υπερθέρμανσης, η νοτιοανατολική Αυστραλία μπορεί να αντιμετωπίζει έναν παρόμοιο καύσωνα κάθε δύο χρόνια. «Αυτό σημαίνει πραγματικό στρες για τους ανθρώπινους οργανισμούς και τεράστια πίεση στις υποδομές και τα οικοσυστήματά μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης πως οι θερμοκρασίες στην τελευταία θερμική εισβολή ήταν κατά μέσο όρο 1,6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς την κλιματική αλλαγή. Στη διάρκεια του καύσωνα, το Σίδνεϊ και το Πένριθ ξεπέρασαν τους 42°C, η Μελβούρνη έφτασε τους 44°C, η Αδελαΐδα τους 42°C, ενώ στην Καμπέρα το θερμόμετρο άγγιξε τους 39°C. Σε πολλές περιφερειακές περιοχές οι συνθήκες ήταν ακόμη χειρότερες, με τις πυρκαγιές στη Βικτώρια να καταστρέφουν εκατοντάδες σπίτια και να στοιχίζουν μια ανθρώπινη ζωή.

Η επιστημονική ομάδα υπογράμμισε ότι το φαινόμενο La Niña, που κανονικά μειώνει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας. «Χωρίς την κλιματική αλλαγή, αυτό το γεγονός θα ήταν πολύ πιο δροσερό ή ίσως δεν θα συνέβαινε καθόλου», είπε χαρακτηριστικά ο Perkins-Kirkpatrick. Εξήγησε, μάλιστα, πως αν στη θέση του υπήρχε η αντίθετη φάση, το El Niño, οι συνέπειες θα ήταν ακόμη πιο καταστροφικές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η νέα θερμική έξαρση που ξεκινά σήμερα στη νοτιοανατολική Αυστραλία μπορεί να ξεπεράσει τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια τον καύσωνα του Ιανουαρίου, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 48°C. Οι αρχές κάνουν λόγο για εβδομάδα υψηλού κινδύνου πυρκαγιών, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση τέτοιων φαινομένων αποτελεί σαφή ένδειξη του πώς η κλιματική κρίση μεταμορφώνει το κλίμα της ηπείρου.