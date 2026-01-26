Νίκος Δένδιας: Συγχαρητήρια του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το πρώτο μετάλλιο της Εθνικής Πόλο ανδρών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών της Ελλάδας έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας την 3η θέση και το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ύστερα από μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία, την οποία νίκησε στον μικρό τελικό.

Τη χαρά για το επίτευγμα της Εθνικής εξέφρασε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ (Twitter). «Μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ένα άθλημα που έχει προσφέρει διαχρονικά πολλές επιτυχίες στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Δένδιας, δίνοντας τα θερμά του συγχαρητήρια στους διεθνείς για την πορεία και τη μαχητικότητά τους.