Ανησυχία για γέφυρα στο Νέο Φάληρο: Σάπια σίδερα και τσιμέντα στον… αέρα – Δείτε βίντεο

  • Έντονη ανησυχία προκαλεί η εικόνα της γέφυρας στο Νέο Φάληρο, όπου τα σίδερα έχουν σαπίσει και τα τσιμέντα ξεκολλούν και πέφτουν στο πεζοδρόμιο, από το οποίο περνούν καθημερινά πολίτες και παιδιά.
  • Σκουριασμένα σίδερα, κομμάτια μπετόν που κρέμονται στον αέρα και τμήματα που έχουν ήδη πέσει στο πεζοδρόμιο, συνθέτουν μια επικίνδυνη εικόνα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση, καθώς η γέφυρα δεν έχει συντηρηθεί για πολλά χρόνια.
  • Την ώρα που σε όλη τη χώρα εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα «Έξυπνες Γέφυρες» με αισθητήρες τεχνητής νοημοσύνης για παρακολούθηση της στατικότητας, η συγκεκριμένη γέφυρα στο Νέο Φάληρο δείχνει εγκαταλελειμμένη και επικίνδυνη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εικόνα της γέφυρας στο Νέο Φάληρο, όπου τα σίδερα έχουν σαπίσει και τα τσιμέντα ξεκολλούν και πέφτουν στο πεζοδρόμιο, από το οποίο περνούν καθημερινά πολίτες και παιδιά. Την ώρα που σε όλη τη χώρα τοποθετούνται αισθητήρες με τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθούν τη στατικότητα των γεφυρών, η συγκεκριμένη δείχνει εγκαταλελειμμένη, με τη φθορά να είναι πλέον εμφανής και επικίνδυνη.

Οι περαστικοί στην οδό Ζαΐμη στο Φάληρο σηκώνουν το κεφάλι και αντικρίζουν μια εικόνα που προκαλεί φόβο. Σκουριασμένα σίδερα, κομμάτια από μπετόν που κρέμονται στον αέρα και τμήματα που έχουν ήδη πέσει στο πεζοδρόμιο, σε σημείο που χρησιμοποιούν καθημερινά οικογένειες και παιδιά, αφού κοντά βρίσκεται γηπεδάκι ποδοσφαίρου. Η εικόνα μαρτυρά ότι η γέφυρα δεν έχει συντηρηθεί για πολλά χρόνια, με τον οπλισμό να έχει εκτεθεί στη φθορά και τα σημάδια διάβρωσης να είναι έντονα.

«Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια. Λογικό είναι να υπάρχει κάποιος κίνδυνος να πέσουν και να σε χτυπήσουν. Τα τελευταία 3-4 χρόνια το βλέπουμε», λέει κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του Star. Ένας άλλος προσθέτει: «Ένας να περάσει και να φύγει ένα κομμάτι από αυτό, θα τον τραυματίσει». Οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξει άμεση παρέμβαση: «Πρέπει κάποιος να επιληφθεί του θέματος».

Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα “Έξυπνες Γέφυρες”, που προβλέπει την εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων σε 250 οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες. Οι συσκευές αυτές παρακολουθούν τη συμπεριφορά της κάθε γέφυρας σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλουν δεδομένα σε ειδική εφαρμογή, τα οποία αναλύονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος του έργου, Γιώργος Ανδρικόπουλος, «μπορείς ανά πάσα στιγμή να δεις πώς συμπεριφέρεται, πώς αποκλίνει στα φορτία, αν υπάρχει κάποιο αλάρμ». Στις Αχαρνές, στη λεωφόρο Κύμης, οι τεχνικοί έχουν ήδη τοποθετήσει αισθητήρες που καταγράφουν τις δυνάμεις και την καταπόνηση της γέφυρας, ενώ τα δεδομένα αποστέλλονται για ανάλυση. Όταν το σύστημα λειτουργήσει πλήρως, ο μηχανικός θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του ένα τρισδιάστατο μοντέλο της κάθε γέφυρας με το δίκτυο υγείας της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 7.000 γέφυρες, οι οποίες ελέγχονται από τις τοπικές υπηρεσίες. Βρίσκεται, ωστόσο, σε εξέλιξη η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου γεφυρών, ώστε να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός και η στατική τους επάρκεια, με στόχο να προλαμβάνονται καταστάσεις όπως αυτή του Νέου Φαλήρου, όπου η εγκατάλειψη θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

