Νέα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο – Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες

  • Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι οι επιθέσεις στόχευσαν θέσεις της Χεζμπολά.
  • Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιδρομές μέσα στη λιβανική επικράτεια, υποστηρίζοντας ότι πλήττει το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολά που «επανεξοπλίζεται».
  • Η κατάσταση στα σύνορα δείχνει πως η ένταση όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά κινείται σε νέα φάση αντιπαράθεσης, με τις επιθέσεις και τα αντίποινα να διατηρούν το νότιο Λίβανο σε καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας.
Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι οι επιθέσεις στόχευσαν θέσεις της Χεζμπολά, σε μια περίοδο που η κατάσταση στα σύνορα παραμένει εύθραυστη, παρά τη συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός.

Αν και η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024, η βία δεν έχει σταματήσει. Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές επιδρομές μέσα στη λιβανική επικράτεια, υποστηρίζοντας ότι πλήττει το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και «επανεξοπλίζεται». Από την πλευρά του, το Λίβανο κάνει λόγο για επιθέσεις «του ισραηλινού εχθρού» στις κοινότητες Χίρμπετ Σελμ και Κφαρ Ντουνίν, με έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πλήγμα στην Ντερντάγια, ενώ η Χεζμπολά φαίνεται να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε εγκατάσταση κατασκευής όπλων στον νότο, όπου εντοπίστηκε «τρομοκρατική δραστηριότητα» μελών της οργάνωσης, καθώς και «στρατιωτικές υποδομές» στην κοιλάδα Μπεκάα.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι μία από τις επιθέσεις είχε στόχο υπόστεγο αεροσκαφών, ενώ άλλες σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές κοντά στην κοινότητα Ναμπί Σίιτ. Το πλήγμα στην Ντερντάγια φέρεται να είχε ως στόχο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε πραγματοποιήσει τέσσερα πλήγματα στις διελεύσεις των συνόρων Λιβάνου – Συρίας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων από τη Χεζμπολά. Παράλληλα, στις αρχές Ιανουαρίου, ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά στην περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι η πρόοδος της λιβανικής πλευράς παραμένει ανεπαρκής, ενώ το ισλαμικό κίνημα αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζονται στους επίσημους αριθμούς του λιβανικού υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από πυρά ή επιδρομές του Ισραήλ μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Η κατάσταση στα σύνορα δείχνει πως η ένταση όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά κινείται σε νέα φάση αντιπαράθεσης, με τις επιθέσεις και τα αντίποινα να διατηρούν το νότιο Λίβανο σε καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας.

