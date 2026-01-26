Ντόναλντ Τραμπ: «Εξετάζουμε τα πάντα» για τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη – Πιθανή αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων

  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα και θα αποφανθεί» σχετικά με τον θανατηφόρο πυροβολισμό στη Μινεάπολη. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης από την περιοχή.
  • Το περιστατικό αφορά τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, ο οποίος δολοφονήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη. Ενώ η κυβέρνηση υποστήριξε αυτοάμυνα, βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν ότι ο 37χρονος πυροβολήθηκε πολλές φορές ενώ ήταν δεμένος στο έδαφος.
  • Το περιστατικό έχει οξύνει το κλίμα έντασης στη Μινεάπολη και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, με τοπικούς αξιωματούχους να ζητούν διερεύνηση. Οι εξελίξεις φέρνουν εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της αστυνομικής βίας και της χρήσης υπερβολικής ισχύος κατά πολιτών.
Ντόναλντ Τραμπ: «Εξετάζουμε τα πάντα» για τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη – Πιθανή αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα και θα αποφανθεί» σχετικά με τον θανατηφόρο πυροβολισμό στη Μινεάπολη, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης από την περιοχή, χωρίς ωστόσο να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να συμβεί.

«Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουν κάνει, και έχουμε κάνει, φανταστική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως, μετά την αποχώρηση αυτών των δυνάμεων, θα παραμείνει άλλο προσωπικό για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, ο οποίος δολοφονήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη — το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό αυτού του είδους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε αρχικά ότι ο Πρέτι επιτέθηκε στους πράκτορες, αναγκάζοντάς τους να ανοίξουν πυρ σε αυτοάμυνα. Ωστόσο, βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα, δείχνοντας ότι ο 37χρονος πυροβολήθηκε πολλές φορές ενώ ήταν δεμένος στο έδαφος από ομάδα πρακτόρων. Τα στοιχεία αυτά έχουν εντείνει την αμφισβήτηση των αρχικών κυβερνητικών ισχυρισμών και έχουν αναζωπυρώσει τις απαιτήσεις για διαφάνεια και λογοδοσία.

Το περιστατικό έχει οξύνει το κλίμα έντασης στη Μινεάπολη και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τοπικοί αξιωματούχοι και οργανώσεις πολιτών ζητούν διερεύνηση των ενεργειών των ομοσπονδιακών δυνάμεων. Οι εξελίξεις φέρνουν εκ νέου στο προσκήνιο το ζήτημα της αστυνομικής βίας και της χρήσης υπερβολικής ισχύος κατά πολιτών, το οποίο εξακολουθεί να διχάζει την αμερικανική κοινωνία.

