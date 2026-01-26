Μπιλ Κλίντον: Καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους, καταγγέλλοντας τις «φρικιαστικές σκηνές» που εκτυλίχτηκαν στη Μινεάπολη, όπου δυο Αμερικανοί σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών.

«Επαφίεται σε όλους εμάς, που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υψώσουμε τη φωνή», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, «μας είπε ψέματα» για αυτούς τους δυο θανάτους.