Μπιλ Κλίντον: Καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους, καταγγέλλοντας τις «φρικιαστικές σκηνές» που εκτυλίχτηκαν στη Μινεάπολη.
  • Η έκκληση του Κλίντον αφορά τους θανάτους δύο Αμερικανών από πυρά αστυνομικών στην πόλη.
  • Ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος κατήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ, «μας είπε ψέματα» για αυτούς τους θανάτους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μπιλ Κλίντον: Καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους, καταγγέλλοντας τις «φρικιαστικές σκηνές» που εκτυλίχτηκαν στη Μινεάπολη, όπου δυο Αμερικανοί σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών.

«Επαφίεται σε όλους εμάς, που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υψώσουμε τη φωνή», ανέφερε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου, του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, «μας είπε ψέματα» για αυτούς τους δυο θανάτους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρια: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουν έρωτα για να παραμείνει δυνατή η σχέση τους – Ειδικός απαντά

8 λάθη ομορφιάς που μας κάνουν να φαινόμαστε 10 χρόνια μεγαλύτεροι – Πώς να τα διορθώσουμε;

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Περιορισμένο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το περιορισμένο ξανάνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που συνδέει...
04:36 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Εξετάζουμε τα πάντα» για τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη – Πιθανή αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του «εξετάζε...
04:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ με οκτώ επιβαίνοντες στο Μέιν

Ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την απο...
03:03 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νέα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο – Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες

Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι