Θανατηφόρο τροχαίο στο Κιλκίς: Ένας νεκρός έπειτα από εκτροπή του αυτοκινήτου του

Σύνοψη από το

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Αξιούπολη Κιλκίς, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Από τη σφοδρή εκτροπή, ένας άνδρας περίπου 50 ετών τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.
  • Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Αξιούπολη Κιλκίς, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σφοδρή εκτροπή, ένας άνδρας περίπου 50 ετών τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονική παράσταση από τη συγγραφέα Colleen Cambridge

Πόσο γρήγορα μπορείτε να εντοπίσετε το 993; Μόνο όσοι έχουν μάτια αετού μπορούν να λύσουν το τεστ οπτικής αντίληψης μέσα σε...

Δημόσιο: Τέλος σε κοπάνες και εικονικές υπερωρίες – Πώς θα χτυπάνε οι υπάλληλοι την Ψηφιακή Κάρτα

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:55 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τρεις τραυματίες, αγνοούνται πέντε γυναίκες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ...
06:31 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (26/1) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
05:53 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:22 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (26/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι