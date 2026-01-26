Θανατηφόρο τροχαίο στο Κιλκίς: Ένας νεκρός έπειτα από εκτροπή του αυτοκινήτου του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Αξιούπολη Κιλκίς, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σφοδρή εκτροπή, ένας άνδρας περίπου 50 ετών τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.