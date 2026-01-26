Κωνσταντίνος Φλώρος στον ΑΝΤ1: Φόβοι για χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν – Ανησυχία και για τη Μεσόγειο

Σύνοψη από το

  • Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πρωτοφανή στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν, με περίπου 50.000 – 60.000 Αμερικανούς και τρομακτική δύναμη κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή.
  • Η συγκεκριμένη κινητοποίηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αμερικανική βούληση προς το Ιράν, ώστε «να αλλάξουν κάποια δεδομένα», με τον κ. Φλώρο να εκτιμά ότι «το Ιράν βρίσκεται στη γωνία».
  • Ο κ. Φλώρος αναφέρθηκε στο νέο αμερικανικό αμυντικό δόγμα και την «επιλεκτική επιβολή συμφερόντων», ενώ για την Ελλάδα υπογράμμισε ότι «η λύση είναι μία, είναι η ισχύς και οι συμμαχίες» και η ανάγκη για γρήγορους εξοπλισμούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ – Σύμβουλος του “K Group” , στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τη μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν, επισημαίνοντας πως η αμερικανική παρουσία στην περιοχή έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Όπως ανέφερε, «εκτός από τις δυνάμεις που έχει η ομάδα του αεροπλανοφόρου, στην περιοχή εδρεύουν περίπου 50.000 – 60.000 Αμερικανοί. Έχουν πολλές βάσεις στην περιοχή», ενώ τα αεροπλανοφόρα εκτός «από τη σύνθεσή τους, υπάρχει και μία αεροπορική πτέρυγα, η οποία στο συγκεκριμένο αεροπλάνο αριθμεί γύρω στα 80-90 αεροσκάφη, κυρίως F-18 Hornet. Είναι μία τρομακτική δύναμη κρούσης και η φιλοσοφία των ομάδων των αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ είναι για να μπορούν να επιβάλουν στρατιωτικά την παρουσία τους».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ένα εκτεταμένο δίκτυο στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, με κύρια σημεία το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ντιέγκο Γκαρσία και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει και η διοίκηση του Πέμπτου Στόλου. Σύμφωνα με τον κ. Φλώρο, η συγκεκριμένη κινητοποίηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αμερικανική βούληση προς το το Ιράν, ώστε να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Από τη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία ξεκινούν τα Β-52 και τα Β-2 τα οποία έπληξαν το Ιράν την προηγούμενη φορά.

Ο κ. Φλώρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο αμερικανικό αμυντικό δόγμα με τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ για τα οποία είπε ότι “έχουν πάρει πλέον σάρκα και οστά”, δηλαδή “είναι ημισφαιρική άμυνα κυρίως στο δυτικό ημισφαίριο, εκεί που είναι η άμυνα της Αμερικής και η ασφάλειά της, αυτά εξηγούν Γροιλανδίες, διώρυγα, Βενεζουέλα και βεβαίως επιλεκτική επιβολή συμφερόντων” σε στρατηγικά σημεία του πλανήτη.

Ο κ. Φλώρος τόνισε πως «ο αντίπαλος εξακολουθεί να είναι η Κίνα, πλην όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν. Ένα από αυτά είναι η αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής, όπου το Ιράν παραλίγο να πετύχει τη βούλησή του, με όλους τους αντιπροσώπους που είχε στην περιοχή», όπως Χαμάς και Ιράκ. Ο ίδιος εκτιμάς ότι «όλα αυτά πλέον έχουν τελειώσει. Το Ιράν βρίσκεται στη γωνία και πιστεύω ότι αν δεν επιχειρηθεί μία κανονική αλλαγή καθεστώτος σίγουρα θα επιβληθεί μία αλλαγή, που να είναι πιο δομημένος ο αντίπαλος – η κυβέρνηση δηλαδή του Ιράν – σε συζητήσεις με τη Δύση».

Και συνέχισε: “Αυτά φυσικά και πρέπει να μας ανησυχούν διότι γίνονται πολλά πράγματα στην περιοχή μας και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Η λύση είναι μία, είναι η ισχύς και οι συμμαχίες θα φέρουν την Ελλάδα εκεί που πρέπει. Οι εξοπλισμοί πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Να είναι ισχυρή και ελκυστική για συμμάχους και φίλους, όπως βλέπουμε να συμβαίνει την τελευταία περίοδο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:53 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Άνδρας παριστάνει τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης – Τη βρίζει και την απειλεί όταν εκείνη δεν “τσιμπάει” ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να παραστήσει τηλεφωνικά τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης γυναί...
23:41 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια λόγω θραύσης αγωγού – Δείτε φωτογραφίες

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η Αστυνομία ...
23:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού, ...
22:47 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για κατοχή μαρμάρινης αρχαιότητας του 4ου π.Χ. αιώνα

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι