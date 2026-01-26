Κωνσταντίνος Φλώρος στον ΑΝΤ1: Φόβοι για χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν – Ανησυχία και για τη Μεσόγειο

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ – Σύμβουλος του “K Group” , στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, για τη μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν, επισημαίνοντας πως η αμερικανική παρουσία στην περιοχή έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα.

Όπως ανέφερε, «εκτός από τις δυνάμεις που έχει η ομάδα του αεροπλανοφόρου, στην περιοχή εδρεύουν περίπου 50.000 – 60.000 Αμερικανοί. Έχουν πολλές βάσεις στην περιοχή», ενώ τα αεροπλανοφόρα εκτός «από τη σύνθεσή τους, υπάρχει και μία αεροπορική πτέρυγα, η οποία στο συγκεκριμένο αεροπλάνο αριθμεί γύρω στα 80-90 αεροσκάφη, κυρίως F-18 Hornet. Είναι μία τρομακτική δύναμη κρούσης και η φιλοσοφία των ομάδων των αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ είναι για να μπορούν να επιβάλουν στρατιωτικά την παρουσία τους».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ένα εκτεταμένο δίκτυο στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, με κύρια σημεία το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ντιέγκο Γκαρσία και το Μπαχρέιν, όπου εδρεύει και η διοίκηση του Πέμπτου Στόλου. Σύμφωνα με τον κ. Φλώρο, η συγκεκριμένη κινητοποίηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αμερικανική βούληση προς το το Ιράν, ώστε να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Από τη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία ξεκινούν τα Β-52 και τα Β-2 τα οποία έπληξαν το Ιράν την προηγούμενη φορά.

Ο κ. Φλώρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νέο αμερικανικό αμυντικό δόγμα με τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ για τα οποία είπε ότι “έχουν πάρει πλέον σάρκα και οστά”, δηλαδή “είναι ημισφαιρική άμυνα κυρίως στο δυτικό ημισφαίριο, εκεί που είναι η άμυνα της Αμερικής και η ασφάλειά της, αυτά εξηγούν Γροιλανδίες, διώρυγα, Βενεζουέλα και βεβαίως επιλεκτική επιβολή συμφερόντων” σε στρατηγικά σημεία του πλανήτη.

Ο κ. Φλώρος τόνισε πως «ο αντίπαλος εξακολουθεί να είναι η Κίνα, πλην όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν. Ένα από αυτά είναι η αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής, όπου το Ιράν παραλίγο να πετύχει τη βούλησή του, με όλους τους αντιπροσώπους που είχε στην περιοχή», όπως Χαμάς και Ιράκ. Ο ίδιος εκτιμάς ότι «όλα αυτά πλέον έχουν τελειώσει. Το Ιράν βρίσκεται στη γωνία και πιστεύω ότι αν δεν επιχειρηθεί μία κανονική αλλαγή καθεστώτος σίγουρα θα επιβληθεί μία αλλαγή, που να είναι πιο δομημένος ο αντίπαλος – η κυβέρνηση δηλαδή του Ιράν – σε συζητήσεις με τη Δύση».

Και συνέχισε: “Αυτά φυσικά και πρέπει να μας ανησυχούν διότι γίνονται πολλά πράγματα στην περιοχή μας και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Η λύση είναι μία, είναι η ισχύς και οι συμμαχίες θα φέρουν την Ελλάδα εκεί που πρέπει. Οι εξοπλισμοί πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Να είναι ισχυρή και ελκυστική για συμμάχους και φίλους, όπως βλέπουμε να συμβαίνει την τελευταία περίοδο».