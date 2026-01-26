Εθνική πόλο: Επέστρεψαν στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς- Δείτε φωτογραφίες

Στην Ελλάδα επέστρεψε σήμερα η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Υπενθυμίζεται πως οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου έκαναν μία εξαιρετική εμφάνιση κερδίζοντας 12-5 την Ιταλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Το απόγευμα της Δευτέρας οι Έλληνες πολίστες προσγειώθηκαν στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με τα μετάλλια στο στήθος. Στο πλευρό τους βρέθηκαν συγγενείς, σύντροφοι και αγαπημένα πρόσωπα, που τους υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα.

Παρόντες στην υποδοχή ήταν ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.