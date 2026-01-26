ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Μέιν – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που σφοδρή χιονοκαταιγίδα πλήττει τις βορειοανατολικές αμερικανικές πολιτείες.

 

 

20:45 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

MUST READ

