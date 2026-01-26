ΗΠΑ: Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ με οκτώ επιβαίνοντες στο Μέιν

Ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ στο Μέιν των ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγή με γνώση του περιστατικού.

Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ επιβεβαίωσε ότι τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο περίπου στις 19:45, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το συμβάν και να ελέγξουν την περιοχή γύρω από τον διάδρομο απογείωσης. Μετά το ατύχημα, το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των υποδομών.

🚨 DEVELOPING: A Bombardier Challenger 650 private jet carrying 8 people reportedly crashed on takeoff from Bangor International Airport, Maine, according to a source familiar with the incident. The FAA NOTAM has confirmed that Bangor International Airport is now closed. More… pic.twitter.com/AZTq7Bjbg5 — The Middle East (@A_M_R_M1) January 26, 2026

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται, σύμφωνα με τις αρχές, σε πρώιμο στάδιο. Οι ερευνητές συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της απογείωσης, την τεχνική κατάσταση του αεροσκάφους, αλλά και την κατάσταση των επιβατών, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για τραυματισμούς ή απώλειες.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ομοσπονδιακών αρχών, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), που θα καθορίσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: CNN