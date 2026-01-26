Μινεάπολη: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για το θάνατο δύο πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες

Enikos Newsroom

διεθνή

Μινεάπολη: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για το θάνατο δύο πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες
(AP Photo/Adam Gray)

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην ηγεσία των Δημοκρατικών, κατηγορώντας πολιτειακές και δημοτικές αρχές της Μινεάπολης ότι φέρουν ευθύνη για τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Ο ίδιος υποστήριξε πως οι τοπικοί ηγέτες αρνούνται να συνεργαστούν με την εκστρατεία του κατά της παράτυπης μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές επιλογές τους έχουν οδηγήσει σε χάος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ απέδωσε το περιστατικό σε λανθασμένες αποφάσεις της αντιπολίτευσης. «Δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας πως η ασφάλεια των πολιτών παραμένει προτεραιότητά του.

03:03 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

