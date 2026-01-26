Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α
Τραγωδία στην Κύπρο, καθώς ένα 4χρονο κορίτσι απεβίωσε σήμερα (26/01) το μεσημέρι στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με τον θάνατό του να αποδίδεται στη Γρίπη Α.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

«Κοριτσάκι ηλικίας 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, κατέληξε» αναφέρεται στο επίσημο ανακοινωθέν

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια ως συνέπεια της γρίπης Α.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, η γρίπη Α έχει στοιχίσει τη ζωή σε ακόμη 13 άτομα, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές Αρχές.

