Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, ίσως άλλαζα κάποιες ερωτικές επιλογές μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» κάθισε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία μίλησε για τη ζωή, τις επιλογές της και τη στάση της απέναντι στον έρωτα, την κοινωνία και την προσωπική ελευθερία.

Αναφερόμενη στη σημασία του να είναι κανείς συμφιλιωμένος με τον εαυτό του, η σπουδαία ηθοποιός τόνισε: «Από μικρή έκανα ό,τι ήθελα. Κάποιοι άνθρωποι είναι γκέι και δεν κάνουν αυτό το coming out, ζουν μέσα σε μία ντουλάπα. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει; Μία είναι η ζωή μας. Μία και ανεπανάληπτη. Ερχόμαστε να ζήσουμε αυτό το δώρο και ας είμαστε καλά. Ας είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Όταν είμαστε εμείς καλά με τον εαυτό μας, είναι καλύτερη και η κοινωνία μας. Δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα συμπλέγματα. Δεν θα υπάρχει όλη αυτή η δυστυχία».

Στη συνέχεια μίλησε για τις απόψεις της γύρω από τον θεσμό του γάμου, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν την εξέφρασε: «Από μικρό παιδί ήμουν κατά του γάμου, δεν ήθελα να παντρευτώ. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στον έρωτα, ήταν για μένα κινητήρια δύναμη και πηγή χαράς και έμπνευσης».

Όσο για το αν, κοιτάζοντας πίσω, θα άλλαζε κάτι στις προσωπικές της επιλογές, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη απάντησε με αυτοκριτική διάθεση: «Θα άλλαζα κάποιες ερωτικές μου επιλογές σίγουρα. Δεν θα βιαζόμουν τόσο πολύ να υπακούσω στην παρόρμησή μου στο να ενθουσιαστώ με έναν άνθρωπο. Θα ήθελα να είχα την ψυχραιμία να έδινα περισσότερο χρόνο στα πράγματα, να ανακαλύπτω τον άλλον ως άνθρωπο και να ενδίδω στην ερωτική επιθυμία».

 

18:34 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

