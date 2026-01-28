Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές ενώ χιλιάδες νοικοκυριά μένουν χωρίς ρεύμα

Σύνοψη από το

  • Κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ πλήττει το νοτιανατολικό τμήμα της Αυστραλίας για πέμπτη συνεχή ημέρα, τροφοδοτώντας πυρκαγιές και δημιουργώντας προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο, αφήνοντας χιλιάδες ακίνητα χωρίς ρεύμα.
  • Το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που καταγράφεται στη Βικτόρια μετά το «Μαύρο Σάββατο» του 2009, με τους μετεωρολόγους να αποδίδουν τις «πολύ ασυνήθιστες» θερμοκρασίες στην κλιματική αλλαγή.
  • Στη Βικτόρια καταρρίφθηκε σειρά από ρεκόρ θερμοκρασιών, με πόλεις να φτάνουν τους 48,9 βαθμούς Κελσίου. Περίπου 11.000 ακίνητα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν έξι μεγάλες πυρκαγιές, εκ των οποίων τρεις είναι ανεξέλεγκτες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ τροφοδοτεί πυρκαγιές ενώ χιλιάδες νοικοκυριά μένουν χωρίς ρεύμα

Κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ πλήττει το νοτιανατολικό τμήμα της Αυστραλίας για πέμπτη συνεχή ημέρα σήμερα, τροφοδοτώντας πυρκαγιές και δημιουργώντας προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο, αφήνοντας χιλιάδες ακίνητα χωρίς ρεύμα.

Το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που καταγράφεται στη Βικτόρια, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της Αυστραλίας, μετά από το «Μαύρο Σάββατο» του 2009, όταν πυρκαγιές στοίχισαν τη ζωή σε 173 ανθρώπους, και δεν αναμένεται να υποχωρήσει πριν από το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Είμαστε τώρα στην πέμπτη ημέρα ενός σοβαρού προς έντονου κύματος καύσωνα εδώ στη Βικτόρια και αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιον από αυτόν τον αντίκτυπο», δήλωσε ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων στη Βικτόρια Τιμ Γουέιμπους.

«Συνεχίζει να ισχύει προειδοποίηση για ακραία ζέστη και αναμένουμε να δούμε οκτώ συνεχείς ημέρες καύσωνα με σοβαρή έως ακραία ένταση».

Ο Ντέιβιντ Κροκ, μετεωρολόγος από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, δήλωσε ότι ο καύσωνας οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και χαρακτήρισε τις θερμοκρασίες «πολύ ασυνήθιστες».

«Η σοβαρότητα αυτού του καύσωνα συγκρίνεται με τον καύσωνα τον Ιανουάριο του 2009 και επίσης και εκείνον τον Ιανουάριο του 1939», δήλωσε ο Κροκ. «Τα στοιχεία δείχνουν μακροπρόθεσμη αύξηση στη συχνότητα και την ένταση του καύσωνα, ιδιαίτερα μετά το 2000 λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Ο Κροκ δήλωσε ότι χθες καταρρίφθηκε σειρά από ρεκόρ θερμοκρασιών στη Βικτόρια. «Περίπου 20 σταθμοί, κυρίως στη δυτική Βικτόρια κατέγραψαν ρεκόρ είτε ιστορικά είτε για τον μήνα Ιανουάριο», δήλωσε.

Σε πόλεις στην περιοχή Μαλί οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 48,9 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία.

Ο καύσωνας στη Βικτόρια έχει υποχωρήσει ελαφρά σήμερα, ενώ οι βορειότερες περιοχές στο δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και το νοτιοδυτικό τμήμα του Κουίνσλαντ κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από 48 βαθμούς Κελσίου αργά το απόγευμα (τοπική ώρα).

Περίπου 11.000 ακίνητα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στη Βικτόρια, συγκριτικά με 105.000 μία ημέρα νωρίτερα. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβήσουν έξι μεγάλες πυρκαγιές, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανεξέλεγκτες.

Πυρκαγιά στο Καρλάιλ Ρίβερ στην περιοχή Οτγουεϊζ έχει κάψει πάνω από 110.000 στρέμματα και έχει καταστρέψει τουλάχιστον 16 κτίρια.

«Αυτή η πυρκαγιά στο Καρλάιλ Ρίβερ κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει», δήλωσε ο Κρις Χάρντμαν, αρχιπυροσβέστης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών στη Βικτόρια.

Πολλές κοινότητες στην πολιτεία συνεχίζουν να ανακάμπτουν από μεγάλες πυρκαγιές σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση στην αρχή του μήνα, που επίσης προκληθήκαν από σοβαρό κύμα καύσωνα. Περισσότερα από 400 σπίτια και 4.000.000 στρέμματα γης έχουν χαθεί μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΡ, ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΑΔΕ: Με… όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη στη «μάχη» ενάντια στη φοροδιαφυγή

Συνολικά 159 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια: Από σήμερα οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
12:30 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο – Έπεσε κατευθείαν πάνω μου» – Τι λέει ο οδηγός της νταλίκας

Τα όσα κατέθεσε ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το μίνι βαν με τους οπαδούς το...
10:34 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση και χάθηκε ο έλεγχος» – Τι αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό

Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα γιατρού που βρέθηκε κοντά στους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετ...
10:29 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρουμάνος υπουργός Υγείας για την κατάσταση των 3 τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ: «Είναι αιμοδυναμικά σταθεροί»

Σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό του στην Ελλάδα, δήλωσε ότι βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας τ...
10:12 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γαλλικές Άλπεις: Μεγάλη πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο, απομακρύνθηκαν 270 άτομα – Δείτε βίντεο

Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι