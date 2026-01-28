Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες για Γάζα και Συρία

Σύνοψη από το

  • Τηλεφωνική επικοινωνία για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
  • Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, τις εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα και οι εμπορικές σχέσεις, με έμφαση στην αμυντική βιομηχανία.
  • Ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Τουρκίας-ΗΠΑ και δήλωσε ότι η χώρα του εργάζεται για την πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Συρία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πηγή: Anadolu

Τηλεφωνική επικοινωνία για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, τις εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, τις εμπορικές σχέσεις – με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική βιομηχανία – καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να βελτιωθούν περαιτέρω οι σχέσεις σε όλους τους τομείς.

Ο Ερντογάν κατέστησε σαφές στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η χώρα του εργάζεται σκληρά για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη γειτονική Συρία. Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και τη Συρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας ο Ερντογάν, «εξέφρασε την ελπίδα του ότι το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα επιτελέσει ευοίωνο έργο, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και η ανοικοδόμησή της θα ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΑΔΕ: Με… όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη στη «μάχη» ενάντια στη φοροδιαφυγή

Συνολικά 159 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια: Από σήμερα οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
12:30 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο – Έπεσε κατευθείαν πάνω μου» – Τι λέει ο οδηγός της νταλίκας

Τα όσα κατέθεσε ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το μίνι βαν με τους οπαδούς το...
10:34 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση και χάθηκε ο έλεγχος» – Τι αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό

Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα γιατρού που βρέθηκε κοντά στους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετ...
10:29 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ρουμάνος υπουργός Υγείας για την κατάσταση των 3 τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ: «Είναι αιμοδυναμικά σταθεροί»

Σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό του στην Ελλάδα, δήλωσε ότι βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας τ...
10:12 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Γαλλικές Άλπεις: Μεγάλη πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο, απομακρύνθηκαν 270 άτομα – Δείτε βίντεο

Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι