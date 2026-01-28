Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες για Γάζα και Συρία

Τηλεφωνική επικοινωνία για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, τις εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, τις εμπορικές σχέσεις – με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική βιομηχανία – καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να βελτιωθούν περαιτέρω οι σχέσεις σε όλους τους τομείς.

Ο Ερντογάν κατέστησε σαφές στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η χώρα του εργάζεται σκληρά για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη γειτονική Συρία. Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και τη Συρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας ο Ερντογάν, «εξέφρασε την ελπίδα του ότι το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα επιτελέσει ευοίωνο έργο, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και η ανοικοδόμησή της θα ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας».