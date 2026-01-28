Τραγωδία στη Ρουμανία: Το συγκινητικό μήνυμα του μικρού Γιάννη – «Όσο ανασαίνει η κερκίδα, θα είστε εδώ»

Συγκινημένος ο μικρός Γιάννης Παπαστεφανάκης έκανε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο μικρός Γιάννης, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σύμβολο αγάπης για το ποδόσφαιρο και έχει δεχτεί «κύματα» αγάπης από φιλάθλους ομάδων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλησε να στείλει μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και σε όλους τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά».

Όπως είπε ο πόνος είναι συλλογικός και «ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, κανείς δεν μένει μόνος».

Συνόδευσε το βίντεό του με την εξής λεζάντα: «7 ψυχές, 1 δρόμος, 1 αγάπη. Σήμερα δεν μετράνε ούτε ντέρμπι, ούτε κούπες. Όσο ανασαίνει η κερκίδα θα είστε εδώ. Καλό παράδεισο αδέρφια!»