Τραγωδία στη Ρουμανία: Το συγκινητικό μήνυμα του μικρού Γιάννη – «Όσο ανασαίνει η κερκίδα, θα είστε εδώ»

Σύνοψη από το

  • Συγκινημένος ο μικρός Γιάννης Παπαστεφανάκης έκανε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ.
  • Ο μικρός Γιάννης, σύμβολο αγάπης για το ποδόσφαιρο, θέλησε να στείλει μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και στους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά».
  • Ο Γιάννης τόνισε πως ο πόνος είναι συλλογικός και «ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, κανείς δεν μένει μόνος», συνοδεύοντας το μήνυμά του με τη λεζάντα «Όσο ανασαίνει η κερκίδα θα είστε εδώ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το συγκινητικό μήνυμα του μικρού Γιάννη – «Όσο ανασαίνει η κερκίδα, θα είστε εδώ»

Συγκινημένος ο μικρός Γιάννης Παπαστεφανάκης έκανε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο μικρός Γιάννης, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σύμβολο αγάπης για το ποδόσφαιρο και έχει δεχτεί «κύματα» αγάπης από φιλάθλους ομάδων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλησε να στείλει μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και σε όλους τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά».

Όπως είπε ο πόνος είναι συλλογικός και «ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, κανείς δεν μένει μόνος».

Συνόδευσε το βίντεό του με την εξής λεζάντα: «7 ψυχές, 1 δρόμος, 1 αγάπη. Σήμερα δεν μετράνε ούτε ντέρμπι, ούτε κούπες. Όσο ανασαίνει η κερκίδα θα είστε εδώ. Καλό παράδεισο αδέρφια!»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε σταθερή κατάσταση οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΑΔΕ: Με… όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη στη «μάχη» ενάντια στη φοροδιαφυγή

Συνολικά 159 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια: Από σήμερα οι αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
12:16 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Φονική φωτιά στο Μάτι: Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο γι...
12:10 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Πέλλα: Ζητείται ιερέας… μέσω αγγελίας – Η κοινότητα που προσφέρει δωρεάν σπίτι και ξύλα για θέρμανση για να έχει μόνιμο παπά

Ζητείται ιερέας… μέσω αγγελίας στην κοινότητα Παναγίτσα, στην Πέλλα. Μάλιστα η κοινότητα προσφ...
12:01 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς νέα κακοκαιρία είναι προ των πυλών. Οι περιοχές που είναι ...
11:34 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί έξω από σχολείο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα έξω από σχολείο στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι