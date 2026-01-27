Αυστραλία: Η πιο ζεστή ημέρα των τελευταίων 17 ετών στη Μελβούρνη – Φωτιές και εκκενώσεις πόλεων λόγω ακραίου καύσωνα

Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ στη νοτιοανατολική Αυστραλία πυροδότησε πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση, υποχρέωσε εκατοντάδες κατοίκους σε αγροτικές περιοχές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ η Μελβούρνη κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα έπειτα από σχεδόν 17 χρόνια.

Οι θερμοκρασίες σε τμήματα της Μελβούρνης, της πρωτεύουσας της δεύτερης πολυπληθέστερης πολιτείας της Αυστραλίας, της Βικτόριας, ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Πόλεις στην περιφέρεια Μαλί, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας της Βικτόριας, κατέγραψαν θερμοκρασία που έφθασε τους 48,9 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ στην πολιτεία αυτή, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από την Αυστραλιανή Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Current temperatures in the Mallee are the highest ever recorded in VIC. Several long-term, all-month temperature records have been broken at stations across southern Australia on Monday and Tuesday, with the heatwave ongoing in the east. pic.twitter.com/38H21LSfLI — Andrew Miskelly (@andrewmiskelly) January 27, 2026



Ο καύσωνας, που είναι ο εντονότερος από το «Μαύρο Σάββατο» του 2009, όταν πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στοίχισαν τη ζωή σε 173 ανθρώπους στη Βικτόρια, ανέβασε το επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς σε κάποια τμήματα της πολιτείας σε ακραίο.

Record temperatures are set to scorch parts of Victoria on Tuesday as the mercury soars to almost 50C in the north and Melburnians swelter in 45C on the hottest day since Black Saturday > https://t.co/2fNKJphVII pic.twitter.com/TjpJ0pBW2v — Herald Sun (@theheraldsun) January 26, 2026



Πολλές κοινότητες εξακολουθούν να ανακάμπτουν από εκτεταμένες πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στις αρχές του μήνα, που επίσης προκλήθηκαν από ένα σφοδρό κύμα καύσωνα.

Ο Κρις Χάρντμαν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών της Βικτόριας, δήλωσε ότι μαίνονται έξι μεγάλες πυρκαγιές με τρεις από αυτές να είναι εκτός ελέγχου.

Ο ίδιος είπε ότι μια πυρκαγιά που κινείται με ταχείς ρυθμούς στην περιφέρεια Ότγουεϊζ είναι αυτή που προβληματίζει περισσότερο τους πυροσβέστες καθώς κατακαίει περίπου 100.000 τμ και έχει καταστρέψει τουλάχιστον τρεις ιδιοκτησίες.

Ο Χάρντμαν προειδοποίησε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα έως και 70 χλμ/ώρα που προβλέπονται για το βράδυ θα μπορούσαν να εξαπλώσουν περαιτέρω την πυρκαγιά απειλώντας σπίτια.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν χτυπήσει πόρτες σε περίπου 1.100 σπίτια και έχουν στείλει γραπτά μηνύματα σε περίπου 10.000 τηλέφωνα προτρέποντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, δήλωσε ο ίδιος.

Multiple evacuation warnings are in place for southern Victoria as a massive bushfire spreads, with fears a severe heatwave will only escalate the dangerous conditions. 📌 MORE: https://t.co/ogboEmJYNz #bushfire #fire #firedanger #evacuation #victoria pic.twitter.com/J65Gf9s8ED — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 27, 2026



Σε ολόκληρη τη Βικτόρια απαγορεύτηκε πλήρως το άναμμα φωτιάς καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών.

Οι διοργανωτές του Αυστραλιανού Open, του τουρνουά τένις Grand Slam που διεξάγεται στη Μελβούρνη, δήλωσαν ότι οι αγώνες στα εξωτερικά γήπεδα και το κλείσιμο της οροφής (Σ.τ.Σ: σε έναν αγώνα τένις είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται στα μεγάλα στάδια για τη συνέχιση του παιχνιδιού παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή ή υπερβολική ζέστη) θα ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα ακραίων συνθηκών ζέστης.

Οι αγώνες με αναπηρικά αμαξίδια έχουν αναβληθεί για αύριο, Τετάρτη.

Στην ενδοχώρα της Βικτόριας, οι θερμοκρασίες σε ορισμένες αγροτικές πόλεις έσπασαν τα τοπικά ρεκόρ.

Το αεροδρόμιο Χόουπτουν και το Γουόλπιαπ στην περιφέρεια Μαλί, περίπου 477 χλμ. (296 μίλια) βορειοδυτικά της Μελβούρνης, κατέγραψαν αμφότερα 48,9 βαθμούς Κελσίου, την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην πολιτεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ