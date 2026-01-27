Τρίκαλα: «Φτάνει πια» – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε την Τρίτη (27/1) το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με αφορμή το τραγικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα.

«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας» και «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» το Eργατικό Kέντρο Τρικάλων έχει καλέσει σε 24ωρη απεργία σήμερα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Σε φορτισμένο κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη.