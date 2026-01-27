Τρίκαλα: «Φτάνει πια» – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε την Τρίτη (27/1) το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με αφορμή το τραγικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα.
  • Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει καλέσει σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας».
  • Σε φορτισμένο κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη. Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος δήλωσε: «Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα: «Φτάνει πια» – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε την Τρίτη (27/1) το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με αφορμή το τραγικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα.

«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, με σύνθημα «Δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα της εργοδοσίας» και «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» το Eργατικό Kέντρο Τρικάλων έχει καλέσει σε 24ωρη απεργία σήμερα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Σε φορτισμένο κλίμα διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πορεία μέσα στην πόλη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κλείνει η Εριέττα Κούρκουλου το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσικού τοκετού – «Ήταν προσωπική μου αποτυχία»

Καρκίνος: Μελέτη αποκαλύπτει ποια ώρα η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

ΕΕ-Ινδία: Η Φον Ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου-Ποιους δασμούς θα μειώσει η Ινδία

Αυτοκίνητο: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις πωλήσεις των επιβατικών οχημάτων στην ΕΕ

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:30 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Νίκαια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ...
13:23 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Σε λίγες ημέρες η παράδοση της Βασ. Όλγας: Πώς θα επηρεαστεί η κίνηση στην Αθήνα – Τι θα ισχύει για ΙΧ και τρόλεϊ

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα η Βασιλίσσης Όλγας. Για το ...
12:55 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Μαύρη τρύπα 100 τ.μ. από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΦΩΤΟ

Σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου εντοπίστηκε το άψυχο κορμί και της 5ης εργάτριας στα ερείπια της &#...
12:38 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Η ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα καταγράφεται σε νέο ηχητικό ντοκουμέντο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι