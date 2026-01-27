Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βρέθηκε απανθρακωμένη η σορός της πέμπτης εργαζόμενης της «Βιολάντα»

Εντοπίστηκε απανθρακωμένη η σορός της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε την ζωή της στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στο ισόγειο τμήμα, όπου βρισκόταν την στιγμή της ισχυρής έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού, η Βάσω Σκαμπαρδώνη και η Αναστασία Νάσιου είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στο χωριό Γλίνος Τρικάλων, από όπου καταγόταν η 45χρονη Έλενας Κατσαρού, μητέρα ενός ανήλικου αγοριού. Οι συγχωριανοί της δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τι έχει γίνει. «Μια πόρτα, οικογένεια είμαστε, κρίμα για όλον τον κόσμο» τόνισε συγχωριανή της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, όλο το χωριό προσπαθεί να σταθεί δίπλα στην μητέρα της, η οποία για πολλά χρόνια δούλευε στο ίδιο εργοστάσιο. Μάλιστα κατέχει θέση προϊσταμένης στο τμήμα της παραγωγής.

Τα περισσότερα θύματα ήταν μητέρες που εργάζονταν νύχτα για να φροντίζουν τα παιδιά τους την ημέρα.

Η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα με καταγωγή από την Καρδίτσα, ήταν επίσης μητέρα τριών παιδιών. Συγγενής της δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι απλά αυτό, τίποτα άλλο. Με το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν χαρούμενος άνθρωπος, με την οικογένειά της, τα παιδιά της, ένας ήσυχος άνθρωπος».

Η Αναστασία Νάσιου από το Γριζάνο Φαρκαδόνας, ήταν επίσης μητέρα.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη ήταν μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από το Γαρδίκι Τρικάλων.