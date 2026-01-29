ΕΕ: Θα χαρακτηρίσει «τρομοκράτες» τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης – Το μήνυμα της Κάγια Κάλας στο Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα θα περιλάβει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν στον κατάλογό της με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής του συνασπισμού, Κάγια Κάλας, λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίασης του συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και περιμένω επίσης ότι θα εντάξουμε το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε.

«Αν ενεργείς ως τρομοκράτης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεσαι και ως τρομοκράτης», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ στην έδρα της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Η ίδια εξήγησε ότι το βήμα αυτό τοποθετεί τους Φρουρούς της Επανάστασης στο ίδιο επίπεδο με τζιχαντιστικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Η Κάλας πρόσθεσε ότι η συμβολική αυτή κίνηση της ΕΕ θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα καταδίκης στο Ιράν, μετά την αναφορά ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα.

Το μπλοκ των 27 κρατών-μελών αναμένεται επίσης να εγκρίνει απαγορεύσεις χορήγησης θεωρήσεων και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για 21 κρατικές οντότητες και Ιρανούς αξιωματούχους -αναμένεται να περιλαμβάνεται και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας- λόγω της βίαιης καταστολής.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης αποτελούν το ιδεολογικό σκέλος του ιρανικού στρατού και δημιουργήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 για να προστατεύουν την κληρική ηγεσία.

Οι IRGC ελέγχουν ή κατέχουν επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ιρανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών τομέων. «Η εκτίμηση είναι ότι τα διπλωματικά κανάλια θα παραμείνουν ανοιχτά ακόμη και μετά την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο», δήλωσε η Κάλας.

Η αναμενόμενη ένταξη Φρουρών στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις ήρθε αφού η Γαλλία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει την κίνηση, ακολουθώντας αντίστοιχη αλλαγή στάσης από την Ιταλία.

Το Παρίσι είχε ευρέως θεωρηθεί διστακτικό στο να χαρακτηρίσει τους IRGC ως τρομοκρατική οργάνωση λόγω φόβων για τον αντίκτυπο στους Ευρωπαίους που κρατούνταν στη χώρα και της επιθυμίας να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διπλωματικοί δεσμοί.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την πρόσφατη καταστολή των αντιπολιτευτικών διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές: «Η ανυπόφορη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Το εξαιρετικό θάρρος τους απέναντι στη βία που έχει εξαπολυθεί εναντίον τους δεν μπορεί να πάει χαμένο».

Iran : il ne peut y avoir d’impunité. L’insoutenable répression de la révolte pacifique du peuple iranien ne peut rester sans réponse. Son courage inouï face à la violence qui s’est abattue aveuglément sur lui ne peut rester vain. Avec nos partenaires européens, nous prendrons… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 28, 2026



«Δεν μπορεί να υπάρχει ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν», είπε ο Μπαρό στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί επίσης έκκληση της Γαλλίας προς τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν τους κρατούμενους που έχουν ριχτεί χιλιάδες στις φυλακές του καθεστώτος, να τερματίσουν τις εκτελέσεις που συνεχίζουν την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Ο Μπαρό κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να τερματίσει το μπλακάουτ στο διαδίκτυο και να «επιστρέψει στον ιρανικό λαό τη δυνατότητα να επιλέξει το δικό του μέλλον».

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε εκατοντάδες Ιρανούς αξιωματούχους και οντότητες για καταστολή προηγούμενων κινημάτων διαμαρτυρίας και για την υποστήριξη του Ιράν στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι IRGC ως σύνολο και οι ανώτεροι διοικητές τους βρίσκονται ήδη υπό κυρώσεις της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η προσθήκη τους στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων αναμένεται να έχει μικρό αντίκτυπο στην οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP