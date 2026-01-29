Συγκίνησαν οπαδοί της Τιμισοάρα: Άφησαν στεφάνια, μπύρες και άναψαν πυρσούς στο σημείο που σκοτώθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ

Σύνοψη από το

  • Φίλοι της τοπικής ομάδας της Τιμισοάρα προχώρησαν σε μία συγκινητική ενέργεια, βρισκόμενοι στο σημείο όπου έχασαν την ζωή τους οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έπειτα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
  • Οι φίλαθλοι της τοπικής ομάδας, που από το πρώτο λεπτό που έγινε γνωστή η τραγωδία βρέθηκαν στο πλευρό των φίλων του ΠΑΟΚ.
  • Έστησαν έναν ξύλινο σταυρό και μία ξύλινη κατασκευή, άφησαν στεφάνια και μπύρες, ενώ άναψαν και πυρσούς στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σε μία συγκινητική ενέργεια προχώρησαν οι φίλοι της τοπικής ομάδας της Τιμισοάρα το βράδυ της Τετάρτης, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο όπου έχασαν την ζωή τους οι 7 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, έπειτα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Φίλαθλοι της τοπικής ομάδας, που από το πρώτο λεπτό που έγινε γνωστή η τραγωδία βρέθηκαν στο πλευρό των φίλων του ΠΑΟΚ, έστησαν έναν ξύλινο σταυρό και μία ξύλινη κατασκευή για να αναρτώνται κασκόλ και πανό, άφησαν στεφάνια, και μπύρες ενώ άναψαν και πυρσούς στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου.

 

