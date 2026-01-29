Άνδρας που έχασε 126 κιλά χωρίς φάρμακα εξομολογείται: «Απέδειξα στον εαυτό μου ότι όλα είναι δυνατά»

  • Ο Brian Anderson, ο οποίος ζύγιζε 262 κιλά το 2019, εξομολογείται τη μάχη του με την παχυσαρκία από την παιδική του ηλικία, περιγράφοντας πως «ήταν συνέχεια κουρασμένος» και δυσκολευόταν ακόμα και να περπατήσει.
  • Εκμεταλλευόμενος την περίοδο της πανδημίας, ξεκίνησε την προσπάθεια απώλειας βάρους κόβοντας αναψυκτικά, περπατώντας και ακολουθώντας κετογονική δίαιτα, χωρίς τη χρήση φαρμάκων τύπου GLP-1.
  • Μέσα σε πέντε χρόνια, ο Brian έχασε 126 κιλά, αποδεικνύοντας στον εαυτό του ότι «τα πάντα είναι δυνατά» και θέλοντας να γίνει «το φως για τους ανθρώπους που νιώθουν ότι βρίσκονται στο σκοτάδι».
Άνδρας που έχασε 126 κιλά χωρίς φάρμακα εξομολογείται: «Απέδειξα στον εαυτό μου ότι όλα είναι δυνατά»
Σε μια εποχή όπου η απώλεια βάρους συχνά παρουσιάζεται ως υπόθεση «μαγικών» λύσεων, η ιστορία ενός άνδρα έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Σε αφιέρωμα του περιοδικού PEOPLE, ο ίδιος αφηγείται όχι απλώς πώς έχασε 126 κιλά, αλλά πώς ξαναβρήκε τον εαυτό του μέσα από πειθαρχία, άσκηση και ψυχική αντοχή.

Άνδρας αποκαλύπτει πώς έχασε 136 κιλά μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες – Η απόφαση που άλλαξε την καθημερινότητά του

Η μάχη με την παχυσαρκία ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία

Μεγαλώνοντας, ο Brian Anderson ήταν γνωστός ως «Big B». «Ήμουν πάντα το πιο μεγαλόσωμο παιδί. Όλα τα παρατσούκλια μου είχαν σχέση με το βάρος μου», θυμάται. Στην τελευταία τάξη του λυκείου, ζύγιζε πάνω από 180 κιλά και ακολουθούσε δίαιτα με υγρά.

Μέχρι το 2019, έφτασε στο μέγιστο βάρος του, τα 262 κιλά, περνώντας από συνεχή σκαμπανεβάσματα. «Κάθε λίγα χρόνια προσπαθούσα να χάσω βάρος, ώσπου έφτανα σε ένα σημείο που δεν άντεχα άλλο και τα παρατούσα».

Άνδρας που ζύγιζε 247 κιλά έχασε το μισό του βάρος σε 21 μήνες: «Αυτός ο τρόπος άσκησης με βοήθησε να αδυνατίσω»

«Ήμουν συνέχεια κουρασμένος – Ακόμα και το περπάτημα μέχρι το αυτοκίνητο ήταν δύσκολο»

Η πιθανότητα να φτάσει τα 270 κιλά στη ζυγαριά φαινόταν τρομακτική. «Έπρεπε να κάνω κάτι, αλλιώς ένιωθα ότι κινδύνευε η ζωή μου». Ο 40χρονος Brian, επόπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο, ξεκίνησε κόβοντας τα αναψυκτικά και τους χυμούς. Τα πρώτα 13 κιλά έφυγαν αμέσως και τότε ξεκίνησε η πανδημία.

«Κάθε πρωί ξυπνούσα και καθόμουν στην άκρη του κρεβατιού για λίγα λεπτά. Έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου να σηκωθεί γιατί το βάρος ήταν υπερβολικό. Είναι σαν να φοράς βάρη παντού. Ήμουν συνέχεια κουρασμένος. Ακόμα και το να περπατήσω μέχρι το αυτοκίνητο ήταν δύσκολο», λέει ο άνδρας.

Περιγράφοντας την ημέρα του, η λέξη που του έρχεται στο μυαλό είναι «βαριά». Θυμάται χαρακτηριστικά να του πέφτει κάτι στο πάτωμα και να μην έχει την ενέργεια να το μαζέψει. Τότε νόμιζε ότι ήταν τεμπέλης, τώρα συνειδητοποιεί ότι το σώμα του εξαντλούνταν αμέσως.

Πως κατάφερε να χάσει βάρος κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ενώ ο κόσμος είχε «παγώσει» λόγω COVID, ο Brian το είδε ως ευκαιρία. «Για μένα ήταν σαν πράσινο φως». Άρχισε να περπατάει, να κάνει προπονήσεις σε εξωτερικούς χώρους και δοκίμασε την κετογονική δίαιτα (keto).

«Δεν γυμναζόμουν καθόλου πριν, οπότε ακόμα και οι μικρές προπονήσεις ήταν εξαιρετικά ωφέλιμες». Η απώλεια βάρους ήταν μια αργή, σταθερή διαδικασία. «Αγόρασα ένα τεύχος του PEOPLE με ένα αφιέρωμα για την απώλεια βάρους και είπα στον εαυτό μου: “Θα μπω και εγώ σε αυτό το περιοδικό!”»

Η απώλεια 126 κιλών χωρίς φάρμακα GLP-1

Τα επόμενα πέντε χρόνια, ο Brian έδινε κίνητρο στον εαυτό του με καθημερινές θετικές δηλώσεις, οι οποίες «βοηθούν στον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου» και περιβαλλόταν από μια υποστηρικτική κοινότητα. Πέρυσι, επισκέφτηκε έναν φίλο στη Νέα Υόρκη και περπατούσαν ασταμάτητα για δύο μέρες. «Παλαιότερα δεν μπορούσα να περπατήσω ούτε ένα μίλι, και τότε έκανα 20.000 βήματα την ημέρα», λέει ο άνδρας.

«Απέδειξα στον εαυτό μου ότι τα πάντα είναι δυνατά. Θέλω να γίνω το φως για τους ανθρώπους που νιώθουν ότι βρίσκονται στο σκοτάδι. Η απώλεια βάρους πολλών κιλών φαντάζει τρομακτική, αλλά αν βρεις ένα πράγμα στο οποίο μπορείς να είσαι συνεπής, αυτό θα σου αλλάξει τη ζωή».

Ο Brian υπολογίζει ότι τα έξοδά του που σχετίζονται με το αδυνάτισμα ανέρχονται σε περίπου 1.000 δολάρια τον μήνα για προπόνηση, υγιεινή διατροφή και συμπληρώματα. Αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει φάρμακα τύπου GLP-1, εν μέρει λόγω του κόστους. «Είμαι παραπάνω από χαρούμενος που δεν τα έλαβα, γιατί ξέρω ότι είμαι ικανός να χάσω βάρος χωρίς φάρμακα ή χειρουργική επέμβαση», δηλώνει. «Ξέρω ότι θα μπορέσω να διατηρήσω σταθερό το βάρος μου λόγω των μόνιμων αλλαγών που έκανα στη διατροφή και την άσκηση».

Οι καθημερινές αλλαγές στη ζωή του Brian, όπως το να μπορεί να φορέσει ξανά ζώνη ασφαλείας, να χωράει άνετα σε ένα τραπέζι εστιατορίου ή να μη χρειάζεται την «καρέκλα του Brian» στη δουλειά δεν περνούν απαρατήρητες. «Έχω αυτοπεποίθηση και νιώθω περισσότερη ευγνωμοσύνη από ποτέ», λέει χαρακτηριστικά.

