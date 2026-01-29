Γιώργος Σεϊταρίδης: «Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά»

  • Ο Γιώργος Σεϊταρίδης διέψευσε τη φημολογία που τον ήθελε να έχει μετακομίσει στο Πήλιο λόγω εξάρτησης ή ψυχολογικών προβλημάτων, τονίζοντας: «Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά».
  • Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Όλγα Θανασιά, αποκάλυψαν πως ο λόγος που απομακρύνθηκαν από την πόλη οφειλόταν στην ανάγκη τους για την αναζήτηση «της χαράς και της ευτυχίας».
  • Ο Γιώργος Σεϊταρίδης τόνισε ότι αναζήτησε «κάτι καλύτερο» και απόλαυσε «μαγικές στιγμές», όπως snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα το Αιγαίο. Το ζευγάρι δεν κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια για το αν θα ζήσει ξανά εκτός Αθηνών.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Σεϊταρίδης

«Δεν έπαιζα χαρτιά, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά» τόνισε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, διαψεύδοντας τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί πως είχε μετακομίσει στο Πήλιο  λόγω κάποιας εξάρτησης ή ψυχολογικών προβλημάτων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τη σύζυγό του, Όλγα Θανασιά στο «ΟK!» είπαν ότι ο λόγος που απομακρύνθηκαν για ένα διάστημα από την πόλη, οφειλόταν στην ανάγκη τους για την αναζήτηση «της χαράς και της ευτυχίας».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σεϊταρίδης δήλωσε: «Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για εμένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά. Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει, αν δεν το είχα τολμήσει. Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;».

Σχετικά με το εάν το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει ξανά εκτός Αθηνών, ο ηθοποιός απάντησε: «Αυτό που έχω μάθει είναι να μην κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Τώρα θέλουμε αυτό» και η σύζυγός του πρόσθεσε: «Ναι, ήρθαμε στην Αθήνα για το παρακάτω. Φτάνει να είμαστε καλά».

