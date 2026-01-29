Αθηνά Ωνάση: Η ζωή σε φάρμα στην Ολλανδία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Τα 41 της χρόνια συμπληρώνει σήμερα η «χρυσή κληρονόμος» και εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, Αθηνά. Πριν από λίγες ημέρες η Αθηνά Ωνάση έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρακολουθώντας την επίδειξη του Stephane Rolland.

Η εμφάνισή της έγινε talk of the town, καθώς η τελευταία φορά που έδωσε το «παρών» σε ανάλογη κοσμική εκδήλωση, ήταν πριν από 6 μήνες στην έναρξη της Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η Αθηνά Ωνάση, η οποία κατά καιρούς έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στα κοσμικά σαλόνια, τόσο για τον χωρισμό της με τον Ισπανό ιππέα Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μοράντα Νέτο, για την αδυνατισμένη φιγούρα της τα προηγούμενα χρόνια όσο και για τη σταδιακή «απομάκρυνσή» της από την Ελλάδα, ειδικά μετά την πώληση του θρυλικού Σκορπιού, τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλούς τόνους. Άλλωστε ποτέ δεν ήταν ζητούμενο για εκείνη η δημοσιότητα, ούτε τα χρήματα. Για την ίδια μάλιστα, το επώνυμο «Ωνάση» ήταν περισσότερο «βαρίδι» παρά προνόμιο.

Έχει επιλέξει πλέον να ζει σε μία φάρμα στην Ολλανδία, αφοσιωμένη στα άλογά της και στις επενδύσεις της στην ιππασία που τόσο λατρεύει.

Παρά τις τραγωδίες και τις δυσκολίες που σημάδεψαν τη ζωή της, ειδικά μετά και την απώλεια της μητέρας της, Χριστίνας, παραμένει μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο, ενώ έχει καταφέρει να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή της και να μη γνωρίζει κανείς λεπτομέρειες για το τι κάνει στην καθημερινότητά της. Μετά το διαζύγιό της το 2017 είναι ελάχιστες οι πληροφορίες που βγαίνουν για την προσωπική ζωή της.

Στα 18 της χρόνια, ανέλαβε την πλήρη διαχείριση της τεράστιας κληρονομιάς της μητέρας της, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων τον θρυλικό Σκορπιό, ακίνητα και πολύτιμα κοσμήματα. Ωστόσο, με τα χρόνια, αποφάσισε να αποδεσμευτεί από πολλά περιουσιακά στοιχεία, πουλώντας το νησί Σκορπιός και σημαντικά κειμήλια της οικογένειάς της. Κάτι που είχε συζητηθεί πολύ τότε και ήταν θέμα στα media παγκοσμίως.

Τα χρήματα δεν ήταν ποτέ προτεραιότητά της, καθώς η ίδια έχει δηλώσει ότι «η ευτυχία δεν αγοράζεται».