Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Οι NAVTEX μας στο Αιγαίο είναι αόριστης διάρκειας

Enikos Newsroom

διεθνή

Προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Οι NAVTEX μας στο Αιγαίο είναι αόριστης διάρκειας

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε σήμερα σχετικά με τις NAVTEX που εξέδωσε στο Αιγαίο, πως εκδόθηκαν για αόριστο χρονικό διάστημα και όχι για δύο χρόνια «όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος», μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «Οι ναυτιλιακές μας οδηγίες, οι οποίες έχουν χαρακτήρα τεχνικών ενστάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν εκδίδονται για δύο χρόνια όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος, αλλά εκδίδονται για αόριστο διάστημα».

Ο Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σύμβουλος Τύπου και εκπρόσωπος του υπουργείου, κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, πρόσθεσε ότι με τις NAVTEX «τονίζουμε ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των περιοχών ναυτικής μας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η πραγματοποίηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς, αντίκειται στις διεθνείς συμφωνίες. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν μονομερείς δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας που απορρέουν από τις περιοχές ναυτικής μας δικαιοδοσίας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

