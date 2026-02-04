Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της – «Σ’ αγαπώ»

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, η Σίσσυ Χρηστίδου βίωσε την απώλεια της μητέρας της. Σήμερα (4/2), συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της, και η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε μία φωτογραφία από όταν ήταν μωρό. Στο στιγμιότυπο, η μητέρα της παρουσιάστριας την έχει στην αγκαλιά της, και στο πρόσωπό της έχει αποτυπωθεί η ευτυχία που ένιωθε για την κόρη της.

«Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά… Σ’ αγαπώ», έχει γράψει η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στο πρώτο post της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον θάνατο της μητέρας της, η αγαπημένη παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της διάφορες φωτογραφίες από τη ζωή της με τη μαμά της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στη λεζάντα εκείνης της ανάρτησής της, είχε αναφέρει: «Αντίο μαμά… Δεν θέλω να θρηνήσω τον χαμό σου, θέλω να γιορτάσω όσα έζησες, όσα ζήσαμε… Να γιορτάσω το πέρασμα σου απ’ τη ζωή αυτή, που ήταν γεμάτο αγάπη και ανιδιοτέλεια… Χαρά και αισιοδοξία που τόσο λείπει από τον κόσμο τούτο..

Αντίο μαμά μου.. Στάσου μόνο λίγο.. Κοίτα πίσω σου… Έρχεται μαζί και το μικρό κορίτσι αυτό, που κρύβεται πάντα πίσω απ’ το φουστάνι σου.. Τούτη τη μαύρη ώρα, το χάνω και αυτό μαμά.. Μεγάλωσα μαμά. Σήμερα. Απότομα. Βίαια. Ακαριαία. Καλή αντάμωση… Και όταν ξανασυναντηθούμε… κοιτά μανούλα μου, φουστάνι να φοράς… μέσα να τρέξω να χωθώ.. Σ’ αγαπώ.. 04-02-2022».