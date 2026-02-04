Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της – «Σ’ αγαπώ»

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της Σίσσυς Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Στην ανάρτησή της, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε μία φωτογραφία από όταν ήταν μωρό στην αγκαλιά της μητέρας της, γράφοντας: «Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά… Σ’ αγαπώ».
  • Η παρουσιάστρια στην πρώτη της ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της, είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τη ζωή της με τη μαμά της, τονίζοντας ότι: «Δεν θέλω να θρηνήσω τον χαμό σου, θέλω να γιορτάσω όσα έζησες, όσα ζήσαμε…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, η Σίσσυ Χρηστίδου βίωσε την απώλεια της μητέρας της. Σήμερα (4/2), συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της, και η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε μία φωτογραφία από όταν ήταν μωρό. Στο στιγμιότυπο, η μητέρα της παρουσιάστριας την έχει στην αγκαλιά της, και στο πρόσωπό της έχει αποτυπωθεί η ευτυχία που ένιωθε για την κόρη της.

«Τέσσερα χρόνια χωρίς μαμά… Σ’ αγαπώ», έχει γράψει η Σίσσυ Χρηστίδου.

Σίσσυ Χρηστίδου

Στο πρώτο post της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον θάνατο της μητέρας της, η αγαπημένη παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της διάφορες φωτογραφίες από τη ζωή της με τη μαμά της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στη λεζάντα εκείνης της ανάρτησής της, είχε αναφέρει: «Αντίο μαμά… Δεν θέλω να θρηνήσω τον χαμό σου, θέλω να γιορτάσω όσα έζησες, όσα ζήσαμε… Να γιορτάσω το πέρασμα σου απ’ τη ζωή αυτή, που ήταν γεμάτο αγάπη και ανιδιοτέλεια… Χαρά και αισιοδοξία που τόσο λείπει από τον κόσμο τούτο..

Αντίο μαμά μου.. Στάσου μόνο λίγο.. Κοίτα πίσω σου… Έρχεται μαζί και το μικρό κορίτσι αυτό, που κρύβεται πάντα πίσω απ’ το φουστάνι σου.. Τούτη τη μαύρη ώρα, το χάνω και αυτό μαμά.. Μεγάλωσα μαμά. Σήμερα. Απότομα. Βίαια. Ακαριαία. Καλή αντάμωση… Και όταν ξανασυναντηθούμε… κοιτά μανούλα μου, φουστάνι να φοράς… μέσα να τρέξω να χωθώ.. Σ’ αγαπώ.. 04-02-2022».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Πιστοποιητικά: Πώς θα αντικατασταθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Οι αλλαγές στις προθεσμίες και τα πρόστιμα – Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
22:28 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βασίλης Μίχας: «Προσπαθώ να μην κουκουλώνω τον φόβο, τον έχω σαν οδηγό»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
21:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Το μήνυμα για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» – «Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή…»

Η «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» έχει καθιερωθεί στις 4 Φεβρουαρίου. Με αφορμή τη σημεριν...
20:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σόφη Ζαννίνου: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός, όμως ήταν ιδιαιτέρως αυστηρός – Τρώγαμε και τις φάπες μας»

Η Σόφη Ζαννίνου ασχολείται με τον χώρο της υποκριτικής από πολύ μικρή ηλικία, ενώ πατέρα της ή...
19:45 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Παντελίδης για τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη: «Για εμάς είναι σαν να έγινε χθες»

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελίδη Παντελίδη. Ήταν 18 Φεβ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα