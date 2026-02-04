Τραγωδία στη Χίο: Αρνείται τα πάντα ο φερόμενος διακινητής, τον «καίνε» οι διασωθέντες μετανάστες – Τι ανέφεραν στις πρώτες καταθέσεις τους για το ναυάγιο

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου και ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Το απόγευμα της Τετάρτης δόθηκε εισαγγελική εντολή για την σύλληψη ενός άνδρα μαροκινής καταγωγής ηλικίας περίπου 30 ετών, ως ο φερόμενος διακινητής των μεταναστών, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί ΕΔΕ, για να διακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης του σκάφους του Λιμενικού με το πλωτό των μεταναστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής των μεταναστών νοσηλεύεται φρουρούμενος και αρνείται τα πάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος, αναγνώρισαν τον Μαροκινό ως τον διακινητή, στις καταθέσεις που έδωσαν στις αρχές.

Από την πρώτη στιγμή τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος είχαν προσέξει ότι είχε διαφορετική συμπεριφορά από τους υπόλοιπους διασωθέντες μετανάστες, και επίσης ήταν διαφορετικής εθνικότητας. Πέραν αυτού όμως τον “καίνε” οι μαρτυρίες που λαμβάνονται. Την Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Το χρονικό

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως άλλαξε πορεία και ακολούθησε η σύγκρουση. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανατράπηκε και άρχισε να βυθίζεται ταχύτατα, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων στη θάλασσα.

Ανάμεσα στους 25 τραυματίες πρόσφυγες και μετανάστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική. Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας.

Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα «σάρωναν» όλη την ημέρα την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma έκανε κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

ΕΔΕ από το υπουργείο Ναυτιλίας

Έμπειροι αξιωματικοί του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν αναλάβει τη διαδικασία λήψης καταθέσεων και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με το σκάφος διακινητών μεταναστών, που είχε τραγική κατάληξη.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν προκύπτουν ευθύνες και εάν αυτές πρέπει να καταλογιστούν για τυχόν παραλείψεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνει στη Χίο για το συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι πρώτες καταθέσεις των διασωθέντων

Σύμφωνα με το Mega, στις πρώτες τους καταθέσεις οι διασωθέντες μετανάστες είπαν ότι έφυγαν από το Τσεσμέ και πως περίμεναν μία καλή μέρα για να φύγουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα και ήταν καθισμένοι μέσα στο σκοτάδι με τα γόνατα στο στήθος και το κεφάλι σκυφτό. Περιέγραψαν ένα έντονο φως, πιθανόν τον προβολέα του σκάφους του Λιμενικού, να πέφτει επάνω τους και μετά δεν θυμούνται ακριβώς τι συνέβη. Θυμούνται έναν απότομο και βίαιο χειρισμό από την πλευρά του διακινητή τους και ότι μετά αναποδογύρισε η βάρκα τους.

Τι συνέβη με τη θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της θερμικής κάμερας και το ζήτημα που έχει ανακύψει με τη μη χρησιμοποίησή της, πηγές του Λ.Σ. διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη, η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά, όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν προκύπτουν ευθύνες για τυχόν παραλείψεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν προκύπτουν ευθύνες για τυχόν παραλείψεις όλων όσοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας καταδίκασε με σκληρή γλώσσα τη δράση των δουλεμπόρων, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της χώρας», τονίζοντας ότι η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης.

Οι διαδρομές που ακολουθούν μετανάστες και διακινητές

Εμπόριο ανθρώπων από οργανωμένα δίκτυα διακινητών, με διεθνείς διασυνδέσεις, ταρίφες ανά κεφάλι και ιεραρχία που θυμίζει πολυεθνική επιχείρηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Europol, τα εγκληματικά δίκτυα αποκομίζουν τεράστια κέρδη, σχεδόν 6 δισεκατομμυρία ευρώ ετησίως. Το Αιγαίο είναι ένα κομμάτι αυτών των διαδρομών.

Στην Τουρκία κόμβος των διακινητών είναι το παραθαλάσσιο Σεφερίχισαρ της επαρχίας Σμύρνης. Από εκεί οι βάρκες φεύγουν για Βόρεια Σάμο και Ικαρία.

Τα σημεία αναχώρησης από την Τουρκία προς τη Χίο είναι από το Κιουτσούκ Μπαχτσέ, ο Τσεσμές, τo βόρειο Καραμπουρούν και το νησί Καρααντά.

Πώς λειτουργούν τα κυκλώματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών οι διακινητές δεν ταξιδεύουν σχεδόν ποτέ. Τις περισσότερες φορές εξαναγκάζουν μετανάστες να οδηγήσουν ως αντάλλαγμα για φθηνότερη διέλευση ή εκβιάζουν τοξικοεξαρτημένους με αντάλλαγμα ναρκωτικά. Τα μέλη των κυκλωμάτων έχουν ρόλους.

Στρατολόγοι κυρίως μέσω social media

Μεσάζοντες

Βοηθητικά μέλη (πλαστογράφοι, εισπράκτορες, οδηγοί φορτηγών)

Οι ταρίφες του Αιγαίου

Η ταρίφα δεν είναι πάντα η ίδια. Εξαρτάται απο το είδος του σκάφους, τον αριθμό των επιβατών, την εγγύηση άφιξης, τις καιρικές συνθήκες και τον έλεγχο των συνόρων.

Όσο καλύτερη είναι η φύλαξη των συνόρων, τόσα περισσότερα χρήματα ζητάει ο διακινητής, γιατί το ταξίδι γίνεται πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Ο συνήθης τρόπος μεταφοράς είναι με φουσκωτές βάρκες one way, οι οποίες μόλις πιάσουν στεριά διαλύονται. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεταφορά μεταναστών και με ακριβά, πολυτελή ιστιοφόρα. Εκεί οι τιμές ανεβαίνουν (9.000 – 10.000 ευρώ) το κεφάλι. Για απλή λέμβο το ποσό είναι πιο χαμηλό.

Οι εισπράξεις

Αν αποτύχει μια απόπειρα να φτάσουν οι μετανάστες στην Ελλάδα, ο διακινητής ζητά νέα πληρωμή. Οι εισπράκτορες κρατούν τα χρήματα σε «ασφαλείς» λογαριασμούς ή μέσω hawala, (εφε) ένα ανεπίσημο σύστημα μεταφοράς που χρησιμοποιεί διαμεσολαβητές για τη διακίνηση κεφαλαίων παγκοσμίως χωρίς φυσική μεταφορά χρημάτων, καθιστώντας το γρήγορο, φθηνό, αλλά και δυσκολότερο να ιχνηλατηθεί.

Τους τελευταίους 5 μήνες, στο Ανατολικό Αιγαίο έφτασαν 90 βάρκες με 2.602 πρόσφυγες. Έγιναν 49 συλλήψεις για διακίνηση.