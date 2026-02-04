«Στενάζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά από την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα – Τελειώνουν τα χρήματα στις 18 του μήνα

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι τα μηνιαία τους εισοδήματα επαρκούν μόλις για 18 ημέρες, πριν χρειαστεί να αρχίσουν να «κόβουν» από αναγκαίες δαπάνες.
  • Η ίδια έρευνα δείχνει πως 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν συνολικό καθαρό εισόδημα έως 1.800 ευρώ τον μήνα, ποσό που αποδεικνύεται ανεπαρκές για αποταμίευση ή κάλυψη έκτακτων εξόδων.
  • Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάνω από 1 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή το 12%, δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες, όπως σίτιση, ρεύμα και ενοίκιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

«Στενάζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά από την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα – Τελειώνουν τα χρήματα στις 18 του μήνα

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα έχουν φέρει σε απόγνωση τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία δυσκολεύονται πλέον να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι τα μηνιαία τους εισοδήματα επαρκούν μόλις για 18 ημέρες, πριν χρειαστεί να αρχίσουν να «κόβουν» από αναγκαίες δαπάνες.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη βαθιά οικονομική στενότητα που βιώνουν οι οικογένειες. Όπως, μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ANT1, η κατάσταση φαίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς το 60% καλύπτει τα έξοδά του για λιγότερο από 20 ημέρες.

Παράλληλα, η ίδια έρευνα δείχνει πως 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν συνολικό καθαρό εισόδημα έως 1.800 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 900 ευρώ ανά γονέα σε μια τυπική οικογένεια με δύο εργαζόμενους. Το ποσό αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές, καθώς δεν επιτρέπει καμία ουσιαστική αποταμίευση ή κάλυψη έκτακτων εξόδων.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάνω από 1 στα 10 νοικοκυριά (12%) δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες, όπως σίτιση, ρεύμα και ενοίκιο. Επιπλέον, 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν πως δεν διαθέτουν αποταμίευση ούτε 500 ευρώ, ώστε να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη ανάγκη, όπως μια βλάβη ή ένα ιατρικό περιστατικό.

Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ είναι αποκαλυπτική: παρά τις κυβερνητικές αναφορές σε αύξηση μισθών και βελτίωση των δεικτών, η πραγματικότητα στα ελληνικά σπίτια παραμένει σκληρή. Οι αριθμοί δείχνουν πως η πλειονότητα των νοικοκυριών ζει στο όριο, με τους περισσότερους να μην μπορούν να «βγάλουν» τον μήνα χωρίς δανεικά ή περικοπές στα βασικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Πιστοποιητικά: Πώς θα αντικατασταθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Οι αλλαγές στις προθεσμίες και τα πρόστιμα – Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Προσοχή στις απάτες με SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορίας» – ΦΩΤΟ

Συνεχίζουν οι επιτήδειοι να στέλνουν στους πολίτες παραπλανητικά SMS για δήθεν «φόρο κυκλοφορί...
08:23 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αυγά: Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις τιμές- Πόσο επηρεάζεται η επάρκεια από τη γρίπη των πτηνών

Δεν αναμένεται να αυξηθούν σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα το προσεχές διάστημα οι τιμές λιανική...
07:44 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

Το συνολικό ποσό των 74.003.000 ευρώ  θα πληρώσουν έως και τις 6 Φεβρουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥ...
07:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Η Ελλάδα σπάει το μονοπώλιο της Τουρκίας και γίνεται παραγωγός ΤΝΤ – Θα προμηθεύει την Ευρώπη

Με μία εμβληματική συμφωνία, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) προχωρούν στην δημιουργία νέ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα