Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «καβάλησε» νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
  • Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα πληρώματα της Τροχαίας Πατρών για ρύθμιση της κυκλοφορίας.
  • Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση προς τον Πύργο, ξέφυγε της πορείας του και πέρασε στη διαχωριστική νησίδα.

Το όχημα κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν προς Πάτρα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πληρώματα της Τροχαίας Πατρών, τα οποία ρύθμισαν την κυκλοφορία και πραγματοποίησαν αυτοψία για να διαπιστώσουν τα αίτια του ατυχήματος. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τα δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

22:36 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βέροια: Βίντεο με τον 89χρονο που οδηγούσε για πάνω από 10 χλμ. στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία Οδό

Οδηγός στην Εγνατία Οδό κατέγραψε σε βίντεο τον 89χρονο άνδρα που κινείτο με το αυτοκίνητό του...
22:08 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Πώς θα γίνει η νέα «κάθοδος» των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα – «Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, να μου πει το κράτος πού να μεταναστεύσουμε»

Μια ημέρα πριν τη γιορτή των ερωτευμένων, οι αγανακτισμένοι αγρότες από όλη την Ελλάδα παίρνου...
21:41 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: Φαναράκια στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με δύο συγκεντρώσεις πολίτες και συλλογικότητες της Χίου τίμησαν τους 15 ανθρώπους που χάθηκαν...
21:01 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Φλώρινα

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Φλώρινα....
