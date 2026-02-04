Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «καβάλησε» νησίδα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο που κινείτο με κατεύθυνση προς τον Πύργο, ξέφυγε της πορείας του και πέρασε στη διαχωριστική νησίδα.

Το όχημα κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν προς Πάτρα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πληρώματα της Τροχαίας Πατρών, τα οποία ρύθμισαν την κυκλοφορία και πραγματοποίησαν αυτοψία για να διαπιστώσουν τα αίτια του ατυχήματος. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τα δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.