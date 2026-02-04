Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-3: Επέστρεψε στην κορυφή κάνοντας επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη

  • Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα AKTOR με 3-0 στην Τρίπολη, κάνοντας επίδειξη δύναμης και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με 46 βαθμούς.
  • Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος συμμετείχε και στα τρία γκολ, ενώ ξεχώρισαν επίσης ο Μεχντί Ταρέμι και ο Ζέλσον Μαρτίνς.
  • Τα γκολ για τους «ερυθρόλευκους» πέτυχαν οι Ντάνι Γκαρθία (3′), Μεχντί Ταρέμι (27′) και Ζέλσον Μαρτίνς (59′), διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-3: Επέστρεψε στην κορυφή κάνοντας επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη
Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR με 3-0 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League. Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 46 βαθμούς και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας ότι μπαίνουν στη «μάχη» του τίτλου πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Αρκαδίας έμεινε καθηλωμένη στους 13 βαθμούς, παραμένοντας προτελευταία και μπλεγμένη στη μάχη της παραμονής.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε, που συμμετείχε και στα τρία γκολ, κάνοντας «όργια» στην επίθεση. Δίπλα του ξεχώρισαν ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος σκόραρε και δημιούργησε φάσεις, αλλά και ο Ζέλσον Μαρτίνς, που μία μέρα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, έδειξε γιατί παραμένει παίκτης-κλειδί για τον Μεντιλίμπαρ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γνωρίζοντας τη σημασία της διαχείρισης ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, προχώρησε σε μερικές στοχευμένες αλλαγές. Στην ενδεκάδα βρέθηκαν οι Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο και Ζέλσον Μαρτίνς, αντικαθιστώντας τους Ορτέγα, Σιπιόνι, Τσικίνιο και Ρόντινεϊ. Αντίθετα, ο Αστέρας AKTOR παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες, καθώς είχε τέσσερις τιμωρημένους και εκτός τον Φεντερίκο Μακέντα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος από τα πρώτα λεπτά. Στο 2ο λεπτό, ο Ποντένσε ανάγκασε τον Τσιντώτα σε δύσκολη απόκρουση, προμηνύοντας όσα θα ακολουθούσαν. Στη συνέχεια, μετά από φάση διαρκείας, ο Ντάνι Γκαρθία με ψύχραιμο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 μόλις στο 3’. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ποντένσε εκτέλεσε φάουλ και ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, με τον Τσιντώτα να αποκρούει εντυπωσιακά. Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 20’ με τον Εμμανουηλίδη να κερδίζει αρχικά πέναλτι, το οποίο όμως ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ.

Η υπεροχή των «ερυθρολεύκων» ήταν εμφανής και στο 27’, ο Ποντένσε έβγαλε ασίστ στον Ταρέμι, ο οποίος σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Τζολάκης έδειξε σταθερότητα στις επεμβάσεις του, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Ο Ολυμπιακός είχε 7 τελικές (5 στην εστία) και 66% κατοχή, επιβεβαιώνοντας την πλήρη κυριαρχία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ποντένσε συνέχισε να μοιράζει ποδόσφαιρο και στο 59’ πρόσφερε ακόμη μία στιγμή μαγείας. Με δύο εξαιρετικές ντρίπλες, έδωσε πάσα στον Ταρέμι, ο οποίος σούταρε διαγώνια και πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή, ο Ζέλσον Μαρτίνς την έστειλε στα δίχτυα για το 3-0. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αφιέρωσε το γκολ του με έντονο τρόπο, δείχνοντας την ικανοποίησή του για τη νέα συμφωνία με την ομάδα.

Στο 64’ ο Μεντιλίμπαρ έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Κλέιτον, που έκανε το ντεμπούτο του, παίρνοντας τη θέση του Ταρέμι. Στη συνέχεια μπήκε και ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος αποκτήθηκε μαζί με τον Κλέιτον από τη Ρίο Άβε και είχε ήδη αγωνιστεί απέναντι στην ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν σε επιθετικό ρυθμό και στο 72’ ο Ρέτσος είχε μεγάλη ευκαιρία για το τέταρτο γκολ, αλλά ο Τσιντώτας απέκρουσε.

