Φινλανδία: «Πρέπει εντίμως να παραδεχθούμε ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν» – Αναπροσαρμογή εξωτερικής πολιτικής προαναγγέλλει ο πρόεδρος Στουμπ

Αναγκαία χαρακτήρισε την αναγνώριση των αλλαγών στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, τονίζοντας ότι η ιδεολογία που καθοδηγεί σήμερα την αμερικανική εξωτερική πολιτική έρχεται σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές αξίες, γεγονός που επιβάλλει επανεξέταση της στρατηγικής της Ευρώπης και της Φινλανδίας.

Μιλώντας σήμερα ενώπιον των Φινλανδών βουλευτών, ο Στουμπ δήλωσε ότι η χώρα του θα επικαιροποιήσει το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, ώστε αυτό να αντανακλά τις νέες διεθνείς ισορροπίες. «Πρέπει εντίμως να παραδεχθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι μεταβάλλεται τόσο η στάση τους απέναντι στους συμμάχους όσο και ο τρόπος άσκησης της εξωτερικής τους πολιτικής.

Παρά τις επιφυλάξεις του, ο Φινλανδός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «σημαντικό σύμμαχο», υπογραμμίζοντας ότι το Ελσίνκι επιδιώκει να διατηρήσει στενούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον. Όπως ανέφερε, ο ίδιος έχει καλλιεργήσει επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο αφενός την ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή και αφετέρου τη θωράκιση της ασφάλειας της Φινλανδίας, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία.

Ο Στουμπ ανέφερε ότι η εξωτερική πολιτική της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης στηρίζεται σε μια ιδεολογία που συγκρούεται με τις ευρωπαϊκές αρχές, κάνοντας λόγο για υπονόμευση της υφιστάμενης διεθνούς τάξης, ενέργειες εκτός των διεθνών θεσμών και υποβάθμιση του ρόλου της Ευρώπης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία αναθεώρησης της φινλανδικής πολιτικής βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

