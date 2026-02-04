Ταϊλάνδη: Ευρωπαίοι τουρίστες μπέρδεψαν κηδεία με… εστιατόριο και ήθελαν να παραγγείλουν – Δείτε βίντεο

Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στη νότια Ταϊλάνδη, όταν δύο τουρίστες από την Ευρώπη μπέρδεψαν μια παραδοσιακή ταϊλανδέζικη κηδεία για… εστιατόριο, καθισμένοι αμέριμνοι σε τραπέζι και περιμένοντας το μενού.

Ένας ντόπιος, ο Charantorn Chaloemkiad, βοηθούσε έναν φίλο του να υποδεχθεί επισκέπτες σε μια παραδοσιακή αγρυπνία στη Nakhon Si Thammarat στις 31 Ιανουαρίου, όταν παρατήρησε τους δύο τουρίστες από τη Γερμανία να μπαίνουν στον κήπο, αναζητώντας φαγητό.

Σημειώνεται πως, στην Ταϊλάνδη, οι κηδείες μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πένθους, τελούνται προσευχές και προσφέρονται γεύματα ή σνακ στους επισκέπτες.

Περιμένοντας το μενού σε κηδεία

Στο βίντεο που τραβήχτηκε, και δημοσιεύει η Daily Mail, οι δύο Ευρωπαίοι φαίνονται να κάθονται σε τραπέζι, περιμένοντας να τους φέρουν το μενού, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονταν ανάμεσα σε πενθούντες.



Λίγα λεπτά αργότερα, μια γυναίκα τους προσέφερε μπουκάλια νερό, ενώ ο Charantorn πλησίασε για να τους μιλήσει. Ένας από τους άνδρες έκρυψε με το χέρι του το πρόσωπό του, φανερά ντροπιασμένος από το λάθος που έκαναν.

«Πλησίασα να μιλήσω μαζί τους, και με ρώτησαν αν το σημείο ήταν χώρος εστίασης. Είχαν διαβάσει για παρόμοιους χώρους στο διαδίκτυο και ήθελαν να δοκιμάσουν το φαγητό. Είχαν έρθει από μια κοντινή αγορά και ακολούθησαν τη μυρωδιά του φαγητού. Όταν τους είπα ότι δεν ήταν εστιατόριο, αλλά στην πραγματικότητα μια κηδεία, έμειναν έκπληκτοι», αφηγήθηκε ο Charantorn.

«Ζητούσαν συνεχώς συγγνώμη. Ωστόσο, ήταν πολύ αστείο», πρόσθεσε.

Παρά την παρεξήγηση, οι οικοδεσπότες φρόντισαν να ταΐσουν τους δύο τουρίστες. Η αδερφή του θανόντος επέμεινε να μείνουν, προσφέροντάς τους δροσερό παγωμένο γάλα και τραγανές, χρυσαφένιες τηγανητές ζύμες.

Οι τουρίστες απόλαυσαν το γεύμα τους και ευχαρίστησαν την οικογένεια πριν αποχωρήσουν από την τελετή.

Ολλανδοί τουρίστες ήθελαν να πιούν κοκτέιλ

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, μια τριάδα Ολλανδών τουριστών μπήκε επίσης στην ίδια τελετή, ρωτώντας αν το «εστιατόριο» σερβίρει κοκτέιλ.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η οικογένεια να σερβίρει φαγητό και ποτά στους τουρίστες.

«Τους εξήγησα ότι πρόκειται για μια παραδοσιακή ταϊλανδέζικη κηδεία στη Νότια Ταϊλάνδη. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια προσκάλεσε τους Ολλανδούς επισκέπτες να καθίσουν και να φάνε μαζί τους. Έμειναν εντυπωσιασμένοι από την κίνηση και είπαν ότι οι Ταϊλανδοί είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι στον κόσμο», είπε ο Charantorn.