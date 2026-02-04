Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του ισραηλινού στρατού – Μαρτυρίες για «εξευτελιστική» μεταχείριση στο πέρασμα της Ράφα

Νέο κύμα βίας καταγράφεται στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 20 Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας που επικαλείται το Reuters, σε μια εξέλιξη που έρχεται να κλονίσει εκ νέου την εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας διασώστης, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει τραυματίες ύστερα από επίθεση στη Χαν Γιούνις και στη συνέχεια σκοτώθηκε από δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο.

Άλλες επιθέσεις σημειώθηκαν στην Πόλη της Γάζας, στα βόρεια, όπου -όπως ανέφεραν αξιωματούχοι- σκοτώθηκε ένα βρέφος πέντε μηνών.

Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν τρεις ημέρες μετά το άνοιγμα από το Ισραήλ της κύριας συνοριακής διόδου της Γάζας με την Αίγυπτο, το πέρασμα της Ράφα μια σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο της εκεχειρίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις ως απάντηση σε πυρά ενόπλων κατά ισραηλινών στρατευμάτων που επιχειρούσαν κοντά στη γραμμή ανακωχής με τη Χαμάς.

Όπως ανέφερε, ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά αυτά, τα οποία χαρακτήρισε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σύγχυση στο πέρασμα της Ράφα

Την ίδια ώρα, Παλαιστίνιοι που ετοιμάζονταν να περάσουν από τη συνοριακή διάβαση της Ράφα προς την Αίγυπτο ενημερώθηκαν ότι το Ισραήλ ανέβαλε τη διέλευση των ασθενών από τα σύνορα. Λίγες ώρες αργότερα, τους ζητήθηκε εκ νέου να προετοιμαστούν για τη διέλευση.

Η ισραηλινή υπηρεσία COGAT, που ελέγχει την πρόσβαση στη Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πέρασμα της Ράφα παραμένει ανοιχτό, αλλά δεν έχει λάβει τις απαραίτητες λεπτομέρειες συντονισμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση.

Ο ΠΟΥ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή ασφαλείας από την Αίγυπτο δήλωσε στο Reuters ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ επικαλέστηκε ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή της Ράφα ως λόγο για το κλείσιμο.

Το άνοιγμα της διόδου αποτελούσε μία από τις προϋποθέσεις της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η οποία καθόριζε την πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Δεκαέξι ασθενείς από τη Γάζα και 40 συνοδοί τους πέρασαν στην Αίγυπτο την Τρίτη, σύμφωνα με ιατρικές πηγές της Γάζας που μίλησαν στο Reuters. Παράλληλα, πηγή της αστυνομίας της Χαμάς ανέφερε ότι τουλάχιστον 40 άτομα πέρασαν από την Αίγυπτο στη Γάζα αργά το βράδυ της Τρίτης.

Εφιάλτης η επιστροφή

Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα, που πολλοί Παλαιστίνιοι περίμεναν ως ανάσα επιστροφής στη Γάζα, φαίνεται πως για ορισμένους μετατράπηκε σε μια οδυνηρή εμπειρία, σύμφωνα με μαρτυρίες γυναικών που επέστρεψαν στον θύλακα.

Τρεις γυναίκες που εισήλθαν στη Γάζα την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας της διάβασης δήλωσαν στο Associated Press ότι Ισραηλινοί στρατιώτες τους έδεσαν τα μάτια και τα χέρια, τις υπέβαλαν σε ανάκριση και τις απείλησαν, κρατώντας τες για αρκετές ώρες και υποβάλλοντάς τες, όπως υποστήριξαν, σε εξευτελιστική μεταχείριση προτού τελικά αφεθούν ελεύθερες.

«Δεν υπήρξε ξυλοδαρμός, αλλά υπήρχαν προσβολές, απειλές και ψυχολογική πίεση», δήλωσε μια εξ αυτών στο AP.

«Μας ανέκριναν και μας ρωτούσαν για όλα όσα συνέβησαν στη Γάζα», είπε μια άλλη. «Ήμασταν εκτός Γάζας και δεν γνωρίζαμε τίποτα… Οι Ισραηλινοί μας εξευτέλισαν».

Οι γυναίκες αυτές ήταν ανάμεσα σε 12 Παλαιστινίους -κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους- που εισήλθαν στη Γάζα τη Δευτέρα μέσω της Ράφα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις καταγγελίες, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε: «Δεν είναι γνωστά περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, κακομεταχείρισης, συλλήψεων ή κατάσχεσης περιουσίας από το ισραηλινό σύστημα ασφαλείας».

Η υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ και η COGAT, ο ισραηλινός στρατιωτικός φορέας που επιβλέπει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με τους ισχυρισμούς των γυναικών.

Οι ίδιες ανέφεραν ότι η κακομεταχείριση σημειώθηκε σε σημείο ελέγχου στην άκρη της περιοχής της Γάζας που τελεί υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, από το οποίο ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν όλοι όσοι επέστρεψαν μετά τη διέλευση από τη Ράφα.

Νεκροί σε μια εύθραυστη εκεχειρία

Η αιματοχυσία της Τετάρτης ανεβάζει τον αριθμό των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από τότε που άνοιξαν τα σύνορα σε 28, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο σε αναφορές υγειονομικών αξιωματούχων της Γάζας.

Το Σάββατο, πριν από το άνοιγμα της διόδου, ισραηλινά πλήγματα είχαν σκοτώσει περισσότερους από 30 Παλαιστινίους στη Γάζα. Ο στρατός είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις αφού ένοπλοι βγήκαν από σήραγγα σε περιοχή της Γάζας που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, κατά την οποία οι δύο πλευρές θα διαπραγματεύονταν τη μελλοντική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου θύλακα.

Καίρια ζητήματα, όπως η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το άνω του 50% της Γάζας που σήμερα ελέγχουν και ο αφοπλισμός της Χαμάς, παραμένουν άλυτα, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία σημαδεύεται από σχεδόν καθημερινά περιστατικά βίας.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 530 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας.

Από την άλλη πλευρά, Παλαιστίνιοι ένοπλοι έχουν σκοτώσει 4 Ισραηλινούς στρατιώτες στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με ισραηλινές αρχές.

Η διετής ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 71.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχει εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και έχει αφήσει μεγάλο τμήμα του θύλακα σε ερείπια.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφορμή για τον πόλεμο, στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.