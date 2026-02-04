Διοικητής Νοσοκομείου Χίου στο enikos.gr: «3 άτομα στη ΜΕΘ, δεν αναμένεται κάποιο εξιτήριο έως αύριο – Το προσωπικό υπερέβαλε εαυτόν»

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που έχουν μεταφερθεί στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, μίλησε στο enikos.gr, ο διοικητής, Χρήστος Τσιάχρης.

«Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 23 άτομα, εκ των οποίων οι 11 είναι ανήλικοι, ενώ τραυματίας είναι και μία λιμενικός» είπε αρχικά ο κ. Τσιάχρης και συνέχισε:

«Έχουμε 3 άτομα στη ΜΕΘ, υπάρχουν και κάποιοι που χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ άλλοι τραυματίες φέρουν ορθοπεδικές κακώσεις και κατάγματα».

Σε ερώτηση για το εάν επίκειται διακομιδή τραυματιών σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, ο διοικητής του Νοσοκομείου Χίου απάντησε ότι «προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο από τους γιατρούς».

Διευκρίνισε δε, ότι «έως αύριο δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο εξιτήριο και αυτό περισσότερο για προληπτικούς λόγους, για να παρακολουθήσουν περαιτέρω την πορεία της υγείας των νοσηλευομένων οι γιατροί».

Ο κ. Τσιάχρης είπε ότι το νοσοκομείο, έχοντας την εμπειρία παλαιότερων ετών, από το 2015 -2016, κατάφερε να αντεπεξέλθει στην έκτακτη ανάγκη που προέκυψε χθες.

«Όλο το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, ήρθαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Τρέχαμε για να καλύψουμε πάνω από 25 άτομα στα Επείγοντα. Το προσωπικό υπερέβαλε εαυτόν» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάχρης.