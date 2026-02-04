Διοικητής Νοσοκομείου Χίου στο enikos.gr: «3 άτομα στη ΜΕΘ, δεν αναμένεται κάποιο εξιτήριο έως αύριο – Το προσωπικό υπερέβαλε εαυτόν»

Σύνοψη από το

  • Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιάχρης, δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 23 άτομα», μεταξύ των οποίων 11 ανήλικοι, και «έχουμε 3 άτομα στη ΜΕΘ».
  • «Έως αύριο δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο εξιτήριο» από το νοσοκομείο της Χίου, όπως διευκρίνισε ο διοικητής, ενώ «προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαία» η διακομιδή τραυματιών στην Αθήνα.
  • Ο κ. Τσιάχρης επαίνεσε το προσωπικό του νοσοκομείου, δηλώνοντας ότι «όλο το προσωπικό ήρθε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο» και «το προσωπικό υπερέβαλε εαυτόν» για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Νοσοκομείο Χίου

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών που έχουν μεταφερθεί στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, μίλησε στο enikos.gr, ο διοικητής, Χρήστος Τσιάχρης.

«Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 23 άτομα, εκ των οποίων οι 11 είναι ανήλικοι, ενώ τραυματίας είναι και μία λιμενικός» είπε αρχικά ο κ. Τσιάχρης και συνέχισε:

«Έχουμε 3 άτομα στη ΜΕΘ, υπάρχουν και κάποιοι που χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ άλλοι τραυματίες φέρουν ορθοπεδικές κακώσεις και κατάγματα».

Σε ερώτηση για το εάν επίκειται διακομιδή τραυματιών σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, ο  διοικητής του Νοσοκομείου Χίου απάντησε ότι «προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο από τους γιατρούς».

Διευκρίνισε δε, ότι «έως αύριο δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο εξιτήριο και αυτό περισσότερο για προληπτικούς λόγους, για να παρακολουθήσουν περαιτέρω την πορεία της υγείας των νοσηλευομένων οι γιατροί».

Ο κ. Τσιάχρης είπε ότι το νοσοκομείο, έχοντας την εμπειρία παλαιότερων ετών, από το 2015 -2016, κατάφερε να αντεπεξέλθει στην έκτακτη ανάγκη που προέκυψε χθες.

«Όλο το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, ήρθαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο και μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Τρέχαμε για να καλύψουμε πάνω από 25 άτομα στα Επείγοντα. Το προσωπικό υπερέβαλε εαυτόν» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάχρης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Πρωτοποριακή θεραπεία Ισπανού ερευνητή δίνει ελπίδες για πλήρη εξάλειψη της νόσου

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

ΑΑΔΕ: Στην “τσιμπίδα” των ελεγκτών επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια ύψους 720 εκατ. ευρώ

Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Αύριο η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων – Αγωνία για 350.000 δανειολήπτες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
13:20 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: Ιατροδικαστές και νεκροτόμοι μεταβαίνουν στο νησί – Σε εφαρμογή το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης του υπουργείου Δικαιοσύνης

Με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το ειδικό πρωτόκο...
13:09 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κομοτηνή: Στον εισαγγελέα ο 55χρονος που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικό πολεμικό πλοίο – Δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις μυστικές υπηρεσίες

Ενώπιον του εισαγγελέα Ροδόπης οδηγείται σήμερα ο 55χρονος που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης κ...
12:12 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτ...
12:05 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: «Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020 – Οι αναζητήσεις συνεχίζονται» – Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου στο enikos.gr

«Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν, έχουμε 15 νεκρούς. Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα