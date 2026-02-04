Ιράν: Ανεξαρτησία σε… δύο τροχούς για τις γυναίκες – Νομοσχέδιο τους επιτρέπει πλέον να αποκτήσουν δίπλωμα για μοτοσικλέτες και σκούτερ

Έπειτα από χρόνια περιορισμών, οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν πλέον επίσημα να αποκτούν άδεια οδήγησης για μοτοσικλέτες και σκούτερ, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην καθημερινότητά τους και ξεκαθαρίζοντας το νομικό καθεστώς που μέχρι τώρα δημιουργούσε προβλήματα και αμφισημίες.

Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα, στην πράξη οι αρχές αρνούνταν να εκδώσουν άδειες οδήγησης, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτό είχε ως συνέπεια οι γυναίκες που οδηγούσαν να θεωρούνται υπεύθυνες σε περίπτωση ατυχήματος, ακόμη κι όταν ήταν τα ίδια τα θύματα.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, υπέγραψε χθες Τρίτη την απόφαση, που είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, με στόχο να ξεκαθαριστεί η νομική κατάσταση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ilna.

Σύμφωνα με το Ilna, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η τροχαία θα παρέχει πρακτική εκπαίδευση στις υποψήφιες οδηγούς, θα οργανώνει τις εξετάσεις υπό άμεση επίβλεψη της αστυνομίας και θα εκδίδει τις άδειες οδήγησης μοτοσικλετών για τις γυναίκες.

Ο αγώνας των γυναικών για τα δίκυκλα

Παρά τις νομικές απαγορεύσεις, η εικόνα γυναικών να οδηγούν σκούτερ και μοτοσικλέτες ή να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με δίκυκλα έχει πλέον γίνει συνηθισμένη στα αστικά κέντρα της χώρας.

🇮🇷 🛵 A sign of societal change in #Iran – women riding #motorcycles through the streets of #Tehran. Three years since the death of #MahsaAmini, many Iranian women continue their demands for equality through practical acts of defiance in their daily lives – like riding a bike. pic.twitter.com/INh2lRLA3H — FRANCE 24 English (@France24_en) November 12, 2025



Όπως συνέβη και με την επιβολή του υποχρεωτικού καλύμματος κεφαλής -που χιλιάδες Ιρανοί αγνόησαν ως πράξη πολιτικής ανυπακοής- οι αρχές δείχνουν πλέον μια σχετική ανοχή προς τις γυναίκες οδηγούς μοτοσικλέτας, αναφέρει η El Pais.

Το φαινόμενο έχει γίνει τόσο διαδεδομένο που αυξάνεται η ζήτηση για εκπαίδευση: αφού δεν μπορούν να εγγραφούν σε σχολές οδήγησης, οι γυναίκες συμμετέχουν σε μαθήματα σε κλειστές πίστες ή σε λέσχες μοτοσικλέτας, μερικές φορές υπό την καθοδήγηση άλλων γυναικών.

Κάποιες οδηγούν χρόνια σε κλειστές πίστες ή τη νύχτα, αξιοποιώντας έρημους δρόμους, ενώ η διακεκριμένη φωτογράφος Μαριάμ Σαϊντπούρ έχει αφιερώσει μια ολόκληρη σειρά εικόνων στις γυναίκες μοτοσικλετίστριες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη مریم سعیدپور/maryam saeedpoor (@msaeedpoor)

Ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στις 12 Νοεμβρίου από το ιρανικό IranWire επιβεβαιώνει το φαινόμενο, αλλά δείχνει ότι η ανοχή των αρχών είναι σχετική. Για μια γυναίκα, η οδήγηση μοτοσικλέτας στο Ιράν παραμένει παράνομη, καθώς γίνεται χωρίς δίπλωμα.

Χωρίς αυτό, η αστυνομία μπορεί να επιβάλει πρόστιμο και να κατασχέσει το όχημα, ενώ τα δικαστήρια μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, παρά το παράδοξο ότι οι γυναίκες μπορούν να αγοράζουν, να κατέχουν και να ασφαλίζουν μοτοσικλέτες που δεν έχουν άδεια να οδηγούν.

Πολλά περιφερειακά ΜΜΕ τονίζουν ότι αυτή η σχετική ανοχή της αστυνομίας είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών αλλαγών που διεκδικούν οι γυναίκες.

Ωστόσο, η Γαλλοιρανή κοινωνιολόγος και πολιτική επιστήμονας Μαχναζ Σιράλι, θεωρεί ότι οι αστυνομικοί κλείνουν τα μάτια για λόγους προβολής μιας «φιλικής» εικόνας προς τη Δύση, είπε στην El Pais.

Η απόφαση αυτή, επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έρχεται σε συνέχεια ενός κύματος διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως αντίδραση στο αυξημένο κόστος ζωής και σύντομα επεκτάθηκαν για να περιλάβουν ζητήματα δικαιωμάτων και πολιτικών αλλαγών.

Οι ιρανικές αρχές έχουν παραδεχθεί ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των διαδηλώσεων, ισχυριζόμενες ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που έπεσαν θύματα «τρομοκρατών» που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο, κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών.