Τραγωδία στη Χίο: «Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020 – Οι αναζητήσεις συνεχίζονται» – Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου στο enikos.gr

«Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν, έχουμε 15 νεκρούς. Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020» τόνισε μιλώντας στο enikos.gr ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης αναφερόμενος στην τραγωδία που συνέβη ανοιχτά της Χίου όταν το σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με εκείνο του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αρχίσει οι καταθέσεις που θα ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό, στην ταυτότητα των επιβαινόντων του σκάφους, αλλά και από πού ξεκίνησαν οι διακινητές.

«Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί» υπογράμμισε ο κ. Μουτζούρης και επεσήμανε ότι «δεν είναι συστηματικό φαινόμενο πλέον στην περιοχή, καθώς οι διακινητές έχουν αλλάξει διαδρομές και πάνε περισσότερο στην Κρήτη. Δεν έρχονται εδώ».

Ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ακόμη ότι «οι αναζητήσεις για αγνοούμενους συνεχίζονται» και συμπλήρωσε ότι «το καλό είναι ότι ο μηχανισμός και η κοινωνία αντέδρασαν άμεσα. Το Λιμενικό και το Νοσοκομείο Χίου κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να προσφερθεί η απαιτούμενη βοήθεια και φροντίδα στους τραυματίες».