Τραγωδία στη Χίο: «Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020 – Οι αναζητήσεις συνεχίζονται» – Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου στο enikos.gr

Σύνοψη από το

  • Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, χαρακτήρισε το συμβάν «τραγικό», με 15 νεκρούς και πρόσθεσε ότι «τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020».
  • Ο κ. Μουτζούρης επεσήμανε ότι το φαινόμενο «δεν είναι συστηματικό πλέον στην περιοχή», καθώς οι διακινητές έχουν αλλάξει διαδρομές και πηγαίνουν περισσότερο στην Κρήτη.
  • Οι αναζητήσεις για αγνοούμενους συνεχίζονται, ενώ ο μηχανισμός και η κοινωνία αντέδρασαν άμεσα, με το Λιμενικό και το Νοσοκομείο Χίου να κινητοποιούνται αμέσως, είπε ο ίδιος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Χίος- νεκροί μετανάστες- Λιμενικό

«Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν, έχουμε 15 νεκρούς. Τέτοια περιστατικά τα είχαμε ξεχάσει από το 2020» τόνισε μιλώντας στο enikos.gr ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης αναφερόμενος στην τραγωδία που συνέβη ανοιχτά της Χίου όταν το σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με εκείνο του Λιμενικού.

Χίος: Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αρχίσει οι καταθέσεις που θα ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό, στην ταυτότητα των επιβαινόντων του σκάφους, αλλά και από πού ξεκίνησαν οι διακινητές.

«Ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί» υπογράμμισε ο κ. Μουτζούρης και επεσήμανε ότι «δεν είναι συστηματικό φαινόμενο πλέον στην περιοχή, καθώς οι διακινητές έχουν αλλάξει διαδρομές και πάνε περισσότερο στην Κρήτη. Δεν έρχονται εδώ».

Χίος: Νεότερη ενημέρωση από τους τραυματίες – Ελαφρά οι δύο λιμενικοί – Με το πρώτο φως της μέρας συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Ο Περιφερειάρχης υποστήριξε ακόμη ότι «οι αναζητήσεις για αγνοούμενους συνεχίζονται» και συμπλήρωσε ότι «το καλό είναι ότι ο μηχανισμός και η κοινωνία αντέδρασαν άμεσα. Το Λιμενικό και το Νοσοκομείο Χίου κινητοποιήθηκαν αμέσως προκειμένου να προσφερθεί η απαιτούμενη βοήθεια και φροντίδα στους τραυματίες».

