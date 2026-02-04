Χιός: Νεότερη ενημέρωση από τους τραυματίες – Ελαφρά οι δύο του λιμενικού – Με το πρώτο φως της μέρας συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Εντατικά χειρουργεία λαμβάνουν χώρα στο νοσοκομείο της Χίου, όπου έχουν μεταφερθεί οι 26 τραυματίες, ένας εκ των οποίων κατέληξε νωρίτερα, από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή του Μυρσινιδίου κι είχε ως αποτέλεσμα 15 μέχρι στιγμής νεκρούς, 11 άνδρες και 4 γυναίκες. Τα περισσότερα χειρουργεία έχουν πάει καλά, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την ΕΡΤ.

Οι περισσότεροι εκ των 24 τραυματιών μεταναστών είναι νεαρής ηλικίας και προερχόμενοι από χώρες της Μέσης Ανατολής, ανάμεσα τους υπάρχουν παιδιά 12-13 χρονών, που φέρουν κυρίως κατάγματα και θωρακικά από τη σφοδρή σύγκρουση της λέμβου που τους μετέφερε με το σκάφος του Λιμενικού.

Ένας τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος υποβάλλεται, ήδη, σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και με πνευμονοθώρακα, αντίστοιχα, θα υποβληθούν, επίσης σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Για ορθοπεδική επέμβαση οδηγείται στο χειρουργείο και ένας άλλος τραυματίας.

Δυο από τις εγκυμονούσες γυναίκες απέβαλαν, ενώ η μια φέρει και κρανιοεγκεφαλική κάκωση, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι γιατροί.

Οι δυο λιμενικοί που νοσηλεύτηκαν φέρουν πολύ ελαφριά τραύματα, ο ένας εκ των οποίων, που έφερε κάκωση άνω άκρου, πήρε ήδη εξιτήριο, με το ίδιο να αναμένεται και για την τραυματία συνάδελφο του, η οποία υπέστη διάσειση.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες ακόμα για την αιτία της σύγκρουσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η λέμβος αγνόησε το σήμα του Λιμενικού για έλεγχο.

Το πρωί συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοουμένους, τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού συνοδεία ενός ελικοπτέρου super puma που φέρει θερμικές κάμερες, πραγματοποιούσαν έρευνες για αγνοούμενους μέχρι τις 1 τα ξημερώματα.

Οι έρευνες σταμάτησαν λόγω του βαθιού σκότους και θα ξεκινήσουν άμεσα με το πρώτο φως της ημέρας. Στις έρευνες συνδράμουν και λιμενικά σκάφη απο γειτονικά νησιά.

