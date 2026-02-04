Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ – Αραβικές πηγές αναφέρουν ότι πυροβολήθηκε στον κήπο του

Σύνοψη από το

  • Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, ο γνωστότερος από τους γιους του πρώην δικτάτορα της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι, είναι νεκρός, μετέδωσαν πολλά λιβυκά μέσα ενημέρωσης.
  • Ενώ «πρόσωπα στο στενό περιβάλλον» του επιβεβαίωσαν τον θάνατό του «χωρίς να αποκαλύψουν τα αίτια», το κανάλι Al Arabiya μετέδωσε ότι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ πυροβολήθηκε στον κήπο του στην πόλη Ζεντέν.
  • Ο 53χρονος Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και είχε ανακοινώσει το 2021 ότι σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ – Αραβικές πηγές αναφέρουν ότι πυροβολήθηκε στον κήπο του

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, ο γνωστότερος από τους γιους του πρώην δικτάτορα της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι και δυνητικά διάδοχός του, είναι νεκρός, μετέδωσαν απόψε πολλά λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Ο 53χρονος Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο για την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων του 2011 που οδήγησαν στην ανατροπή του πατέρα του. Στη συνέχεια όμως του χορηγήθηκε αμνηστία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Libya al-Ahrar, «πρόσωπα στο στενό περιβάλλον» του Καντάφι επιβεβαίωσαν τον θάνατό του «χωρίς να αποκαλύψουν τα αίτια».

Από την πλευρά του, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λιβύης, επικαλέστηκε τον σύμβουλό του, τον Αμπντάλα Οθμάν, ο οποίος δεν διευκρίνισε εάν επρόκειτο για «θάνατο από φυσικά αίτια» ή για «δολοφονία».

Το κανάλι Al Arabiya ωστόσο μετέδωσε, επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Καντάφι, ότι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ πυροβολήθηκε στον κήπο του στην πόλη Ζεντέν από τέσσερα άτομα που διέφυγαν.

Ο Καντάφι είχε ανακοινώσει το 2021 ότι σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, όμως οι εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν τότε αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Μέχρι και τη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του, ήταν άγνωστο το πού βρισκόταν ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
01:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για εβδομαδιαία εκεχειρία στην Ουκρανία, παρά τα χθεσινά χτυπήματα

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» να μην επ...
00:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ για Ουκρανία και ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρ...
23:39 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Υπόθεση Επστάιν: Η σαπίλα που αναδύεται έχει βαθιές ρίζες – Η Αμερική πρέπει τώρα να αναρωτηθεί αν μπορεί να ξεπεράσει μια κουλτούρα ντροπής

Τα αρχεία του Επστάιν προσφέρουν στην Αμερική το αντίθετο της κάθαρσης. Αποτελούν τη νέα κλιμά...
22:36 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Πολωνία: Υπάλληλος του υπουργείου Άμυνας συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι αρχές στην Πολωνία συνέλαβαν έναν παλαιό υπάλληλο του υπουργείου Άμυνας τον οποίον κατηγορο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα