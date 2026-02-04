Χίος: 15 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και σκάφους διακινητών

  • Σε τραγωδία μετατράπηκε η επιχείρηση αναχαίτισης λέμβου με μετανάστες ανοιχτά της Χίου, το βράδυ της Τρίτης, μετά από σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού.
  • Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 26 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 24 μετανάστες (7 παιδιά, 2 έγκυες) και 2 λιμενικοί, με τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση.
  • Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.
Σε τραγωδία μετατράπηκε το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή του Μυρσινιδίου, καθώς ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει στους 15. Ανάμεσά τους βρίσκονται 11 άνδρες και 4 γυναίκες, ενώ έχασαν τη ζωή τους και δύο έμβρυα που κυοφορούσαν τραυματισμένες γυναίκες. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Χίου υπέκυψε στα τραύματά της, ανεβάζοντας τον επίσημο απολογισμό.

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Η Ελλάδα έχει εκδώσει NOTAM για την περιοχή, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πολεμικής Αεροπορίας. Πάνω από τη θαλάσσια ζώνη πετά ελικόπτερο Super Puma με θερμικές κάμερες, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν πιθανοί επιζώντες.

Στο νοσοκομείο της Χίου έχουν μεταφερθεί 25 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, δύο έγκυες γυναίκες και δύο λιμενικοί. Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, τέσσερις μετανάστες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, φέροντας ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ τρεις υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Οι υπόλοιποι τραυματίες, όπως και τα στελέχη του Λιμενικού, παραμένουν σε σταθερή κατάσταση.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, δήλωσε στο Mega: «Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί. Έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία. Ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή.»

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε λέμβο με μετανάστες και έδωσε σήμα να επιστρέψει. Οι διακινητές φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά προς το σκάφος του Λιμενικού, γεγονός που οδήγησε σε σύγκρουση και ρίψη ανθρώπων στη θάλασσα κοντά στο Μυρσινίδι. Παρότι υπάρχουν αναφορές για ανταλλαγή πυροβολισμών, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση, με ενισχύσεις του Λιμενικού να έχουν σταλεί από γειτονικά νησιά. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος και επιχειρεί την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

