Σοβαρό επεισόδιο ανοιχτά της Χίου: Συμπλοκή του Λιμενικού με σκάφος διακινητών – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο ανοιχτά της Χίου: Συμπλοκή του Λιμενικού με σκάφος διακινητών – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετέφερε παράτυπους μετανάστες και συνδεόταν με κύκλωμα διακινητών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα politischios κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, υπήρξε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβαίνοντες. Πλοία του Λιμενικού μετέφεραν τους τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είχαν ήδη κινητοποιηθεί για τη διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.

Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή πετά ελικόπτερο τύπου Super Puma με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ στη Χίο έχουν σπεύσει ενισχύσεις του Λιμενικού από γειτονικά νησιά. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους.

Μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών υπήρχαν πολλοί βαριά τραυματισμένοι.

22:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

