Χριστίνα Μπόμπα: «Ύστερα από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι ότι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα»

Τον μαιευτήρα – γυναικολόγο και κουνιάδο της, Παναγιώτη Τανιμανίδη, υποδέχτηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο επεισόδιο του podcast της, στο οποίο μίλησαν για το σοβαρό και ευαίσθητο θέμα της υπογονιμότητας. Μάλιστα, η επιτυχημένη influencer και επιχειρηματίας, στη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε και στο δικό της «ταξίδι» προς τη μητρότητα.

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης είναι μαζί από το 2015. Τον Σεπτέμβριο του 2018, το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου, ενώ του Ιούνιο του 2021 ήρθαν στον κόσμο οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα.

Μιλώντας για το θέμα της υπογονιμότητας, η Χριστίνα Μπόμπα είπε: «Πηγαίνοντας λίγο πίσω στη ψυχολογία των ζευγαριών, όταν έρχονται στο ιατρείο σου πώς αισθάνονται γύρω από αυτό το θέμα; Ποια είναι τα δύσκολα ψυχολογικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν;

Ας πούμε, το δικό μου παράδειγμα είναι ότι ύστερα από αρκετό χρόνο προσπαθειών, θυμάμαι ότι μου ερχόταν η περίοδος και έκλαιγα. Αισθανόμουν πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, ματαίωση, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό ψυχολογικά».