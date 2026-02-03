Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για την πρώτη επέτειο με τον σύντροφό της – «Κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο…»

Μία χρονιά γεμάτη αγάπη και έρωτα φαίνεται πως πέρασε η Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν έχει κρύψει πως βρίσκεται σε σχέση. Σήμερα (3/2), γιόρτασε την πρώτη επέτειό της με τον αγαπημένο της, ενώ πραγματοποίησε μία πολύ όμορφη και ρομαντική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τις «συμπεθέρες» της, όπως αποκαλεί τις γυναίκες που την ακολουθούν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την ανθοδέσμη που της έδωσε ο σύντροφός της, για την επέτειό τους.

Όπως μπορεί να δει κανείς στην ανάρτησή της, ο αγαπημένος της influencer, της έκανε δώρο 365 κόκκινα τριαντάφυλλα, για τον ένα χρόνο που είναι μαζί.

Στο πρόσωπο της Ιωάννας Τούνη, αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθει. Μάλιστα, στη λεζάντα της δημοσίευσής της, έγραψε: «1 year, 365 τριαντάφυλλα. Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο… Spoiled? Maybe».