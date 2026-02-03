Πωλίνα: «Με φλερτάρουν μόνο νεότεροι άνδρες, έχω κάνει σχέση με μικρότερο»

  • Η Πωλίνα, η οποία έχει χαράξει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής, βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο φλερτ που δέχεται από νεότερους άνδρες.
  • Όταν ρωτήθηκε αν την φλερτάρουν νεότεροι άνδρες, η Πωλίνα απάντησε: «Μόνο νεότεροι!». Η ίδια πρόσθεσε πως το χαίρεται και το αντιμετωπίζει με χιούμορ.
  • Η καλλιτέχνις αποκάλυψε επίσης ότι «έχω κάνει σχέση με μικρότερο άνδρα». Μάλιστα, ανέφερε πως «και ο πατέρας του Απόστολου μικρότερος ήταν».
Στον καναπέ της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή κάθισε η Πωλίνα, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η καταξιωμένη καλλιτέχνις, η οποία έχει χαράξει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής, για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, αναφέρθηκε και στο φλερτ που δέχεται από νεότερους άνδρες, περιγράφοντας το πώς το αντιμετωπίζει.

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρώτησε την καλεσμένη της για το αν την φλερτάρουν νεότεροι άνδρες, η Πωλίνα απάντησε: «Μόνο νεότεροι! Οι συνομήλικοι μπορεί να μην με βλέπουνε κιόλας, πλάκα κάνω. Μόνο νεότεροι, οπότε… Χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ, τι άλλο θες να κάνω; Βέβαια το χαίρομαι, απλά του θυμίζω “παιδί μου ξέρεις…”. Τους κάνω πλάκα, τι να κάνω;».

«Έχω κάνει σχέση με μικρότερο άνδρα. Και ο πατέρας του Απόστολου μικρότερος ήταν. Αλλά τότε που έγινε αυτό, πριν 30 χρόνια, και η εικόνα, και όλο αυτό που ήμασταν μαζί, δεν φαινόταν τίποτα», πρόσθεσε.

