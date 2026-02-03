Πωλίνα: «Με φλερτάρουν μόνο νεότεροι άνδρες, έχω κάνει σχέση με μικρότερο»

Στον καναπέ της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή κάθισε η Πωλίνα, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η καταξιωμένη καλλιτέχνις, η οποία έχει χαράξει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής, για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, αναφέρθηκε και στο φλερτ που δέχεται από νεότερους άνδρες, περιγράφοντας το πώς το αντιμετωπίζει.

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρώτησε την καλεσμένη της για το αν την φλερτάρουν νεότεροι άνδρες, η Πωλίνα απάντησε: «Μόνο νεότεροι! Οι συνομήλικοι μπορεί να μην με βλέπουνε κιόλας, πλάκα κάνω. Μόνο νεότεροι, οπότε… Χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ, τι άλλο θες να κάνω; Βέβαια το χαίρομαι, απλά του θυμίζω “παιδί μου ξέρεις…”. Τους κάνω πλάκα, τι να κάνω;».

«Έχω κάνει σχέση με μικρότερο άνδρα. Και ο πατέρας του Απόστολου μικρότερος ήταν. Αλλά τότε που έγινε αυτό, πριν 30 χρόνια, και η εικόνα, και όλο αυτό που ήμασταν μαζί, δεν φαινόταν τίποτα», πρόσθεσε.