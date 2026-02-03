Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται αισθητά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου – «Τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο»

Η ζωή βελτιώνεται σημαντικά για τρία ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2026, χάρη στον Ποσειδώνα και τον Κρόνο. Όταν αυτοί οι δύο πλανήτες εισέρχονται στον Κριό, τα πράγματα αλλάζουν δραματικά στη ζωή και στις σχέσεις μας.

Ο Κρόνος βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων από τον Μάρτιο του 2023. Οι Ιχθύες κυβερνούν τον 12ο οίκο του αστρολογικού χάρτη, ο οποίος συνδέεται συχνά με σημαντικά τελειώματα. Αυτή η σχεδόν τριετής διέλευση του Κρόνου ήταν ακόμη πιο δύσκολη το 2025, καθώς συνέπεσε με τη διέλευση του Ποσειδώνα στους Ιχθύες, κάνοντας τους δύο πλανήτες να έρθουν σε σύνοδο. Οι συναντήσεις του Κρόνου με τον Ποσειδώνα συμβαίνουν μόνο κάθε 35-36 χρόνια και συνήθως είναι δύσκολες στην διαχείρισή τους.

Ο Κρόνος εκπροσωπεί τις δομές μας, ενώ ο Ποσειδώνας τις διαλύει. Ο Κρόνος αντιπροσωπεύει τις στερεές, αξιόπιστες δομές, ενώ ο Ποσειδώνας εκπροσωπεί το αέρινο, όσα δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά, τα ψέματα, τις ανακρίβειες και τις παραπλανήσεις. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει ή διαλυθεί από την αρχή αυτής της διέλευσης στους Ιχθύες, από τις αρχές του 2025, και έχουμε νιώσει αποπροσανατολισμένοι και μπερδεμένοι σε πολλά επίπεδα, τόσο συλλογικά όσο και προσωπικά. Μερικές φορές, αυτή η διέλευση μοιάζει σχεδόν απελπιστική μέχρι να εμφανιστεί ένα νέο κεφάλαιο.

Ωστόσο, μόλις και οι δύο αυτοί πλανήτες εγκαταλείψουν επιτέλους τους Ιχθύες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2026, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τα ζώδια που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Τα 3 ζώδια των οποίων οι ζωές θα βελτιωθούν αισθητά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου – «Τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο, για αυτούς που επηρεάστηκαν περισσότερο»

Ιχθύες,

Παρθένος,

Τοξότης

Ιχθύες

Συγχαρητήρια, Ιχθύες! Τα δύσκολα πέρασαν και τώρα μπορείτε επιτέλους να ηρεμήσετε και να χαρείτε τη ζωή.

Από το 2011 μέχρι σήμερα, η επίδραση του Ποσειδώνα σας έκανε να νιώθετε ότι βαδίζετε σε έναν «ομιχλώδη» δρόμο. Μπορεί να είχατε πολλή έμπνευση και δημιουργικότητα, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε πολλή αβεβαιότητα και μπέρδεμα. Συχνά χάνατε τα όριά σας, νιώθατε απογοήτευση ή κυνηγούσατε πράγματα που δεν κατέληγαν πουθενά.

Τώρα, όλο αυτό το «θολό» τοπίο φεύγει και αρχίζετε να βλέπετε τα πράγματα πιο καθαρά.

Ο Κρόνος εισέρχεται στο ζώδιό σας μία φορά κάθε 30 χρόνια. Αυτή η περίοδος επιφέρει σημαντικές αλλαγές και καθοριστικά επιτεύγματα. Είναι εξαιρετικά προκλητική και εγείρει θέματα ευθύνης, περιορισμών, δομής και πειθαρχίας. Ο Κρόνος αφορά καρμικά μαθήματα, τα οποία συνήθως είναι γεγονότα πάνω στα οποία έχετε ελάχιστο έλεγχο.

Η σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 δεν ήταν εύκολη. Κολυμπήσατε κόντρα στο ρεύμα μέσα στις λάσπες, χάσατε κάτι ή κάποιον σημαντικό και, γενικότερα, νιώσατε να αποθαρρύνεστε πολύ. Ωστόσο, όλα αυτά αλλάζουν τις σχέσεις σας προς το καλύτερο και θα έχετε ένα εντελώς διαφορετικό 2026 στις φιλίες και στον έρωτα.

Όταν ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εγκαταλείψουν τους Ιχθύες, εισέρχονται στον Κριό ή στον δεύτερο οίκο σας. Χτίζετε τους πόρους σας και την αυτοεκτίμησή σας. Βιώνετε μια αίσθηση σκοπού και κινήτρου. Στέκεστε στο φως του ήλιου αντί για το σκοτάδι και επιστρέφετε στον εαυτό σας. Παρόλα αυτά, δεν θα επιστρέψετε ακριβώς στον παλιό σας εαυτό, γιατί αυτός «διαλύθηκε» με τον Ποσειδώνα. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας σάς σμίλεψαν και σας διαμόρφωσαν σε κάποιον που είναι πλέον μια ισχυρότερη, πιο ώριμη, έμπειρη και καλύτερη εκδοχή του παλιού σας εαυτού.

Παρθένος

Παρθένε, ο Ποσειδώνας εισήλθε στον έβδομο οίκο των σχέσεών σας το 2011, στο ζώδιο των Ιχθύων, ενώ ο Κρόνος εισήλθε στους Ιχθύες τον Μάρτιο του 2023. Η διέλευση του Ποσειδώνα από τον έβδομο οίκο σας υπήρξε μια πολύ δύσκολη περίοδος για τους συντρόφους σας, είτε πρόκειται για την προσωπική είτε για την επαγγελματική σας ζωή.

Σε κάποια φάση, ο Ποσειδώνας βρέθηκε σε αντίθεση με τον Ήλιο σας και χάσατε κάποιον που νοιαζόσασταν ή αντιμετωπίσατε δύσκολες συνθήκες εσείς οι ίδιοι. Ο Ποσειδώνας ήταν σε αντίθεση με τον Ήλιο σας για περίπου δύο χρόνια, μια περίοδος εξαιρετικά αποθαρρυντική, κουραστική και ασαφής. Περνάτε μια δημιουργική ή πνευματική αφύπνιση, η οποία όμως είναι απογοητευτική και εξαντλητική, ενώ ενδέχεται να πέσετε θύμα απάτης ή ψεύδους.

Η διέλευση του Κρόνου από τον έβδομο οίκο των συνεργασιών και των σχέσεων δεν είναι ποτέ μια εύκολη περίοδος, ακόμη και χωρίς την παρουσία του Ποσειδώνα. Ο Κρόνος στον έβδομο οίκο φέρνει μοναξιά, ακόμη και αν έχετε σύντροφο. Οι σχέσεις τελειώνουν ή περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο για διάφορους λόγους, ή προκύπτει ένα διαζύγιο. Ήρθατε αντιμέτωποι με προσωπικά ελαττώματα ή σοβαρά ελαττώματα του συντρόφου σας που έπρεπε να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιβιώσει η σχέση. Αν μια σχέση δεν είναι γραφτό να κρατήσει, δεν θα επιβιώσει από αυτή τη διέλευση και θα τελειώσει με μελαγχολικό τρόπο.

Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας στον έβδομο οίκο σας αποτέλεσαν την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής σας όσον αφορά τις σχέσεις. Ενδέχεται να μην υπήρξε καμία απολύτως σχέση κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, γεγονός που οδηγεί σε μοναξιά ή σε μια βαθιά, ανεκπλήρωτη επιθυμία για έναν σύντροφο.

Όμως, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, τόσο ο Κρόνος όσο και ο Ποσειδώνας θα έχουν εγκαταλείψει τον έβδομο οίκο σας. Ο Ποσειδώνας δεν θα επιστρέψει ξανά κατά τη διάρκεια της ζωής σας και ο Κρόνος δεν θα επιστρέψει για τα επόμενα 30 χρόνια. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Αν βρίσκεστε σε σχέση ή γάμο, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι βέβαιο ότι θα βελτιωθούν. Αν είστε ελεύθεροι και θέλετε μια σχέση, η εύρεση συντρόφου είναι πολύ πιο εύκολη τώρα.

Τοξότης

Συγχαρητήρια, Τοξότες! Ολοκληρώσατε έναν πολύ δύσκολο πλανητικό κύκλο και προχωράτε σε πιο ικανοποιητικά κομμάτια της ζωής σας! Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας έχουν περάσει και οι δύο από τον τέταρτο οίκο σας, και τον Φεβρουάριο, ο καθένας βοηθάει τη ζωή σας να βελτιωθεί. Αυτός ο τομέας του χάρτη σας αφορά το σπίτι, την οικογένεια και τα βασικά σας θεμέλια.

Ο Ποσειδώνας εισήλθε στους Ιχθύες και στον τέταρτο οίκο σας τον Απρίλιο του 2011, και ο Κρόνος μπήκε στον τέταρτο οίκο σας τον Μάρτιο του 2023. Η διέλευση του Ποσειδώνα από τον τέταρτο οίκο σας αντιπροσωπεύει πολλές αλλαγές στην οικογένεια, τους συγγενείς και τη ζωή στο σπίτι. Ενδέχεται να έχετε χάσει κάποιο μέλος της οικογένειας ή να έχει αλλάξει κάποιο μέλος.

Μπορεί να έχετε μετακομίσει ή να αντιμετωπίσατε βλάβες στο σπίτι σας, που δεν ήταν φθηνές. Τα βασικά σας θεμέλια στη ζωή, τα οποία περιλαμβάνουν το σπίτι, την οικογένεια και την εργασία, έχουν αλλάξει από το 2011.

Ίσως μάλιστα να έχετε απομακρυνθεί από την οικογένειά σας και από εκείνους με τους οποίους ήσασταν κοντά κάποτε.

Με τον Κρόνο να διέρχεται από τον τέταρτο οίκο σας, τα ακίνητα αποτελούν πάντα ένα έξοδο.

Φροντίζετε ηλικιωμένους συγγενείς ή τους παρέχετε βοήθεια. Η οικογένειά σας αλλάζει με τον Κρόνο στον τέταρτο οίκο, ανάλογα με τις όψεις που σχηματίζει στο προσωπικό σας ωροσκόπιο. Βιώσατε οικογενειακές προστριβές, συναισθήματα απομόνωσης, τεταμένες σχέσεις ή κάποιο άλλο βαθύ συναισθηματικό βάρος.

Σε κάποια φάση, τόσο ο Κρόνος όσο και ο Ποσειδώνας σχημάτισαν τετράγωνο με τον Ήλιο σας, γεγονός που αντιπροσώπευε σημαντικές προκλήσεις. Νιώθετε αβεβαιότητα για ένα σοβαρό ζήτημα, όπως η εργασία, μια σχέση ή τα οικονομικά σας.

Τα πράγματα όμως αλλάζουν, και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα νιώσετε μια ανακούφιση στις ενέργειες, με τη δική σας ενέργεια να ανακάμπτει και να στρέφεται σε πιο χαρούμενα θέματα. Αποκτάτε νέες προοπτικές και έχετε περισσότερα κίνητρα.