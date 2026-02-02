Τα 4 ζώδια που προσελκύουν την εύνοια του σύμπαντος – «Η επιτυχία είναι προ των πυλών»

Στις 2 Φεβρουαρίου 2026, τέσσερα ζώδια θα ευλογηθούν από το σύμπαν. Αυτή η μέρα μας φέρνει την τόσο αναγκαία αίσθηση της επιβεβαίωσης.

Η Σελήνη της Φθίνουσας Γιββούς στον Λέοντα μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί συνέβησαν πρόσφατα γεγονότα στη ζωή μας και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Η ενέργεια του Λέοντα κρατά την καρδιά εμπλεκόμενη, κάνοντάς τα όλα να φαίνονται πολύ προσωπικά.

Τέσσερα ζώδια θα λάβουν σημαντική καθοδήγηση αυτή την ημέρα.

Η Σελήνη στον Λέοντα μας φέρνει επιβεβαίωση και ευλογίες από το σύμπαν.

Βλέπουμε ότι αυτό που θέλουμε είναι σε πλήρη συμφωνία με αυτό που είμαστε, και ότι η επιτυχία είναι κάτι που μπορούμε να κατακτήσουμε.

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν την εύνοια του σύμπαντος

Καρκίνος,

Παρθένος,

Τοξότης,

Ιχθύς

Καρκίνος

Στις 2 Φεβρουαρίου, το σύμπαν σας ευλογεί, Καρκίνοι. Η Φθίνουσα Γιββώδης Σελήνη στον Λέοντα φέρνει συναισθηματική επιβεβαίωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Σας κάνει να ξέρετε ότι όντως κάνατε τη σωστή κίνηση. Όλα όσα περάσατε για να φτάσετε εδώ άξιζαν τον κόπο.

Αυτή η επιβεβαίωση έρχεται σε εσάς με την αίσθηση της εσωτερικής γαλήνης που αντικαθιστά κάθε αμφιβολία του παρελθόντος. Δεν αναρωτιέστε πια αν η προστασία της ειρήνης σας ήταν δικαιολογημένη.

Ήταν, και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε. Η ευλογία σας είναι ανακούφιση. Αισθάνεστε πιο ασφαλείς εμπιστευόμενοι το ένστικτό σας ξανά, γιατί προφανώς κάτι λειτουργεί. Μια σίγουρη κίνηση οδηγεί σε εκατομμύρια άλλες, και πριν το καταλάβετε, ζείτε τη ζωή που πάντα θέλατε να ζήσετε.

Παρθένος

Για εσάς, Παρθένοι, η Φθίνουσα Γιββώδης Σελήνη στον Λέοντα σας δίνει μια αναφορά προόδου πίσω από τα παρασκήνια.

Αρχίζετε να βλέπετε πώς οι κινήσεις που κάνατε με επιτυχία σας έφεραν εκεί που βρίσκεστε τώρα.

Η 2η Φεβρουαρίου αποκαλύπτει ότι κάτι που θεωρούσατε ανοιχτό ζήτημα στην πραγματικότητα βελτιωνόταν όλο αυτό τον καιρό.

Τι ευλογία! Σας δείχνει ότι, μερικές φορές, ο χρόνος είναι πραγματικά το κλειδί για όλα. Κάποιες φορές πρέπει απλώς να περιμένουμε να έρθει η καρποφορία.

Η ευλογία σας επιτρέπει να σταματήσετε να αναλύετε υπερβολικά τα πάντα.

Δεν χρειάζεται να διορθώσετε τα πάντα, Παρθένοι, και αυτή η συνειδητοποίηση ελαφραίνει σημαντικά το νοητικό σας φορτίο. Λίγη αυτοπεποίθηση κάνει μεγάλη διαφορά.

Τοξότης

Η Φθίνουσα Γιββώδης Σελήνη στον Λέοντα αλλάζει την οπτική σας, Τοξότες.

Στις 2 Φεβρουαρίου, αποκτάτε μια ξεκάθαρη κατανόηση του πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αυτό σας επιτρέπει να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας σχετικά με τα λάθη που κάνατε στο παρελθόν.

Μια πρόσφατη απογοητευτική εμπειρία τώρα φαίνεται να ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί. Αποφύγατε μια σφαίρα, για να το πούμε απλά, και αισθάνεστε ευγνώμονες γι’ αυτό.

Αυτή η αλλαγή στην κατανόηση είναι η ευλογία που λαμβάνετε από το σύμπαν, Τοξότες.

Επαναφέρει τον ενθουσιασμό μέσα σας. Δεν φοβάστε ό,τι έρχεται, καθώς πλέον συνειδητοποιείτε ότι, ό,τι κι αν είναι, υπάρχει ένα πολύτιμο μάθημα μέσα σε αυτό. Είστε έτοιμοι να μάθετε.

Ιχθύς

Στις 2 Φεβρουαρίου, αισθάνεστε θετική ενέργεια, Ιχθύες. Χάρη στη Φθίνουσα Γιββώδη Σελήνη στον Λέοντα, παίρνετε αυτή την ενέργεια και την αξιοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ενώ αισθάνεστε γεμάτοι δύναμη και έτοιμοι για όλα, διατηρείτε και εκείνη την υπέροχη αίσθηση ισορροπίας.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να σπαταλήσετε καμία από αυτή την θετική ενέργεια ή να την αφήσετε να σκορπιστεί στον άνεμο, άσκοπα. Αισθάνεστε συγκεντρωμένοι, Ιχθύες, και όταν εστιάζετε, τα κάνετε όλα να συμβούν. Μαγεία, μυστήριο, δύναμη.

Πιστεύετε, λοιπόν, και αυτό που πιστεύετε το κάνετε δυνατό.

Είστε σε αρμονία με το περιβάλλον σας και σε πλήρη σύνδεση με όλα όσα αγαπάτε και φροντίζετε. Όλα πάνε καλά στον κόσμο σας, και θα φροντίσετε να παραμείνει έτσι. Η θετικότητα είναι η ευλογία σας, Ιχθύες.