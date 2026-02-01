Ο Φεβρουάριος μπαίνει με το δεξί για 3 ζώδια – «Αφήνετε πίσω το παρελθόν και η ζωή γίνεται πιο εύκολη»

  • Μετά την 1η Φεβρουαρίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία ζώδια, καθώς η αστρολογική ενέργεια τους βοηθά να περάσουν από την προετοιμασία στην εκτέλεση με αυτοπεποίθηση.
  • Τα ζώδια Δίδυμος, Παρθένος και Ιχθύες καλούνται να εργαστούν μέσα από τον πόνο των εμπειριών του χθες, εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην παρούσα στιγμή.
  • Για τους Διδύμους, η αυτοεκτίμηση αποκαθίσταται, οι Παρθένοι αγκαλιάζουν την ευαλωτότητα, ενώ οι Ιχθύες ξεπερνούν την αμφιβολία για τον εαυτό τους και εμπιστεύονται τη διαίσθησή τους.
Μαρίνα Σίσκου

Μετά την 1η Φεβρουαρίου 2026, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία ζώδια. Η αστρολογική ενέργεια της Κυριακής μάς βοηθά να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας προς το μεγαλείο. Αυτή η μέρα φέρνει μια στιγμή που μοιάζει με την ατάκα του σκηνοθέτη: “Πάμε!”. Περνάμε από τις πρόβες στην πράξη, εκφέροντας τα λόγια μας με όλη την αυτοπεποίθηση και την πίστη που μπορούμε να επιστρατεύσουμε.

Αυτά τα ζώδια επεξεργάζονται τον πόνο των εμπειριών του χθες και εφαρμόζουν όσα έμαθαν στο σήμερα. Εργαζόμαστε με τις επιρροές τόσο του σύμπαντος όσο και της δικής μας ιστορίας. Την 1η Φεβρουαρίου, η ζωή γίνεται ευκολότερη καθώς προχωράμε αφήνοντας πίσω το παρελθόν, προς ένα πολλά υποσχόμενο και εκπληκτικό μέλλον.

  • Δίδυμος,
  • Παρθένος,
  • Ιχθύες

Δίδυμος

Η αστρολογική ενέργεια της Κυριακής ενεργοποιεί την αίσθηση του ανήκειν σας, Δίδυμοι, κάτι που, όπως ξέρετε, δεν είναι πάντα ενεργό. Στις 1 Φεβρουαρίου, συνειδητοποιείτε ότι προσπαθήσατε υπερβολικά για να σας συμπαθήσουν οι άλλοι.  Φαίνεται ότι σας συμπαθούν έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται τελικά να προσπαθείτε τόσο πολύ.

Αυτή την ημέρα, συνειδητοποιείτε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά για να συμπεριληφθείτε. Σταματήστε λοιπόν να προσπαθείτε τόσο έντονα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να είστε μέρος τους. Είστε πολύ πιο θαυμαστοί από όσο νομίζετε, Δίδυμοι.

Η ζωή γίνεται πιο εύκολη όταν αποκαταστήσετε την αυτοεκτίμησή σας. Μόλις διεκδικήσετε τη φωνή σας χωρίς να αισθάνεστε ότι θα απορριφθείτε πρώτοι, όλα και όλοι στη ζωή σας προσαρμόζονται αναλόγως. Αυτοί που προορίζονται να μείνουν, θα σας συναντήσουν εκεί.

Παρθένος

Για εσάς, Παρθένοι, αυτή η μέρα αφορά την εμπιστοσύνη, την ευαλωτότητα και την συναισθηματική ανταλλαγή. Στις 1 Φεβρουαρίου, καταλαβαίνετε ακριβώς πότε ο έλεγχος έγινε υποκατάστατο της ασφάλειας. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι αρκετά σημαντική για εσάς. Αυτή η κατανόηση αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζετε την οικειότητα και πράγματα όπως το να ρίξετε  τις άμυνές σας.

Δεν ήταν ποτέ εύκολο για εσάς, και συχνά φοράτε μια μάσκα, που είναι η δική σας εκδοχή του ελέγχου. Η αστρολογική ενέργεια της Κυριακής σας βοηθά να βγείτε από αυτό το κουτί των κανόνων, ώστε να ζήσετε μια πολύ πιο ελεύθερη και εύκολη ζωή.

Η συναισθηματική διαύγεια γίνεται δύναμη αντί για κίνδυνος, και αυτό αλλάζει το πώς συνδέεστε βαθιά με τους άλλους στο άμεσο μέλλον. Η ευαλωτότητα μπορεί να είναι εκφοβιστική, αλλά αξίζει τον κόπο.

Ιχθύες

Η αστρολογική ενέργεια της Κυριακής σας κάνει να αναλογιστείτε την αίσθηση της αξίας σας, Ιχθύες. Αυτή την ημέρα, 1η Φεβρουαρίου, αρχίζετε να θυμάστε πότε συνέβη αυτό, δηλαδή πότε αρχίσατε να υποτιμάτε τον εαυτό σας. Τώρα, αισθάνεστε αρκετά άνετα για να αρχίσετε να αλλάζετε τα πράγματα για εσάς. Αυτή η αμφιβολία για τον εαυτό σας δεν σας ταιριάζει. Το έχετε ξεπεράσει, Ιχθύες!

Θέλετε να επαναφέρετε την παλιά, δυνατή και αυτοπεποίθηση εκδοχή του εαυτού σας. Και το καταφέρνετε! Επιτυχώς, θα λέγαμε.  Δεν υπάρχει πια αμφιβολία για το αν η διαίσθησή σας είναι σωστή ή λάθος. Αν και είναι καλό να εξετάζετε τα δεδομένα, είναι επίσης καλό να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, να δοκιμάζετε καινούργια πράγματα και απλά να ζείτε τη ζωή σας. Ο Φεβρουάριος θα είναι πολύ πιο εύκολος για εσάς, Ιχθύες. Εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία και πιστέψτε το.

