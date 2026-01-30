Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται – «Ακούστε τα συναισθήματά σας»

Οι σχέσεις γίνονται πολύ πιο εύκολες για πέντε ζώδια κατά την εβδομάδα από τις 2 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026. Σε μια χρονιά γεμάτη δραματικές αλλαγές, μια ακόμα ισχυρή μετατόπιση συμβαίνει στις 3 Φεβρουαρίου, όταν ο Ουρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ταύρο.

Αυτή η διέλευση ανοίγει ένα ισχυρό παράθυρο υλοποίησης επιθυμιώων. Είναι η στιγμή να αγκαλιάσετε την αλλαγή και να λάβετε τις ανταμοιβές των κόπων σας. Αυτή την εβδομάδα, είναι σημαντικό να ακούτε τα συναισθήματά σας. Τα συναισθήματά σας δεν μπορούν να παρακαμφθούν ούτε να αγνοηθούν, αποτελούν ένα θεϊκό κομμάτι αυτού που είστε και του σκοπού σας. Το να ακούτε τα συναισθήματά σας σημαίνει να βρίσκεστε σε ευθυγράμμιση με τον εαυτό σας και να έχετε εμπιστοσύνη στο πού σας οδηγούν.

Μην κρίνετε όσα νιώθετε αυτή την εβδομάδα. Αγκαλιάστε τα όλα, καθώς τα συναισθήματά σας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να βρείτε όλα όσα ονειρευτήκατε ποτέ.

Οι σχέσεις πέντε ζωδίων βελτιώνονται – “έχετε τύχη στον έρωτα”

Σκορπιός,

Ιχθύες,

Παρθένος,

Κριός,

Καρκίνος

Σκορπιός

Ο σκοπός όλων πλέον είναι ξεκάθαρος, Σκορπιοί! Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός γίνεται απευθείας στον Ταύρο, δημιουργώντας έναν χώρο κατανόησης και ανάπτυξης στη ρομαντική σας σχέση που κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Αν και η ανάπτυξη σε μια σχέση μπορεί να είναι χαοτική, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά όμορφο. Παρά το γεγονός ότι ο Ουρανός είναι γνωστός για τα σοκαριστικά και απροσδόκητα γεγονότα, αυτό δεν θα ισχύει για εσάς αυτή την εβδομάδα.

Συνεχίστε να δουλεύετε με τον σύντροφό σας για να δημιουργήσετε μια ζωή που αγαπάτε και οι δύο. Αν είστε πρόσφατα ελεύθεροι ή έχετε εξαντληθεί από την αναζήτηση της αγάπης, ο Ουρανός που γίνεται απευθείας στον Ταύρο σας φέρνει απαντήσεις. Να ξέρετε ότι ό,τι φτάνει τώρα είναι μακροχρόνιο. Από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου, προσέξτε ποιος μπαίνει στη ζωή σας και πώς έχει αλλάξει η αντίληψή σας για την αγάπη τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ενέργεια, αν και μερικές φορές σας μπερδεύει, σας βοηθά να αποκτήσετε την υγιή και συναρπαστική ερωτική σχέση που επιθυμείτε.

Ιχθύς

Μόνο εσείς ξέρετε αν αυτό είναι γραφτό να συμβεί, Ιχθύες. Την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, η Σελήνη στην Παρθένο ευθυγραμμίζεται με τον αναδρομικό Δία στον Καρκίνο, φέρνοντας την ανάγκη να αγκαλιάσετε μια νέα αρχή στη ρομαντική σας σχέση. Ο ανάδρομος Δίας φέρνει στην επιφάνεια ένα παλιό ζήτημα ή όνειρο που είχατε για τον εαυτό σας, ενώ η Σελήνη στην Παρθένο σας σπρώχνει προς νέα εδάφη.

Αυτή η ενέργεια είναι υπέροχη για να προσθέσετε νέα ενέργεια στη σχέση σας και να μετατρέψετε ό,τι ήταν στάσιμο σε ένα δυναμικό (και πολύ πιο εύκολο) νέο κεφάλαιο. Απλά βεβαιωθείτε ότι ακούτε τα συναισθήματά σας και όχι απαραίτητα τις σκέψεις σας. Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μια σημαντική απόφαση αυτή την εβδομάδα.

Υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα να ξαναβρείτε κάποιον ή κάποια σύνδεση από το παρελθόν σας. Ενώ είναι αλήθεια ότι με τον σωστό άνθρωπο, ο χρόνος είναι πάντα σωστός, η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί πάντα με αυτόν τον τρόπο. Αν κάποιος από το παρελθόν σας έρθει σε επαφή μαζί σας, φροντίστε να αγκαλιάσετε όσα έχετε μάθει. Ακούστε την καρδιά σας και βεβαιωθείτε ότι βλέπετε πραγματική αλλαγή στη συμπεριφορά και όχι απλώς την ελπίδα για το καλύτερο.

Παρθένος

Το πώς λέτε κάτι είναι εξίσου σημαντικό με το τι λέτε, αγαπητοί Παρθένοι! Ο Ερμής εισέρχεται στους Ιχθύες την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου. Οι Ιχθύες είναι το αντίθετο ζώδιο σας, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζουν τόσο την ερωτική σας ζωή όσο και τη δυνατότητά σας να βρείτε μεγαλύτερη ισορροπία μέσα σας.

Αυτό το υδάτινο ζώδιο σας βοηθά να συντονιστείτε με τα συναισθήματά σας, να εκφραστείτε ευάλωτα και να πιστέψετε στην αγάπη. Με τον Ερμή στους Ιχθύς, έχετε έναν ιδιαίτερο τρόπο με τα λόγια. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί λόγω της επερχόμενης αναδρομής του Ερμή, η επικοινωνία είναι το κεντρικό θέμα από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 14 Απριλίου.

Από αυτή την εβδομάδα, η σχέση σας γίνεται πιο εύκολη, γιατί μπορείτε να λύσετε όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, να σχεδιάσετε το μέλλον σας και να δουλέψετε μαζί για να βελτιώσετε τη σύνδεσή σας. Απλά μην βιάζεστε και βεβαιωθείτε ότι λέτε ακριβώς ό,τι εννοείτε. Ό,τι φτάνει, έχει έναν σκοπό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που προορίζεται να κρατήσει για πάντα. Ξεκινάτε ένα ταξίδι δύο μηνών στον κόσμο των επιστροφών πρώην, θεμάτων και συζητήσεων από το παρελθόν σας.

Το μόνο “αλλά” είναι ότι δεν είστε πια το άτομο που ήσασταν τότε, οπότε έχετε την ευκαιρία να προσεγγίσετε αυτά τα θέματα με μια νέα αίσθηση θεραπείας και ανάπτυξης.

Κριός

Αξίζετε να ζείτε μια γεμάτη ζωή, Κριέ! Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, η Σελήνη στον Ζυγό σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Υδροχόο, φέρνοντας συναισθηματική ικανοποίηση στη ζωή σας. Αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, αυτή η ενέργεια σας βοηθά να βρείτε την ισορροπία. Μπορείτε να έχετε έναν υπέροχο σύντροφο, καθώς και έναν κύκλο φίλων που κάνουν τη ζωή σας καλύτερη.

Αυτή είναι μια καλή στιγμή να επικεντρωθείτε σε δραστηριότητες για ζευγάρια, αντί να ασχολείστε μόνο με προσωπικές στιγμές. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να σας δείξει ότι όταν βρίσκεστε με τον σωστό άνθρωπο, κάνουν όλα τα υπόλοιπα πιο απολαυστικά. Μια υγιής σχέση δεν σας περιορίζει από το να ζήσετε τη ζωή που πάντα ονειρευόσασταν. Αγκαλιάστε τις νέες εμπειρίες και επικεντρωθείτε στο να δημιουργήσετε καινοτόμο ποιοτικό χρόνο με το άτομο που αγαπάτε.

Μια μυστική συμπάθεια μπορεί να αποκαλυφθεί καθώς η Σελήνη στον Ζυγό ευθυγραμμίζεται με την Αφροδίτη στον Υδροχόο. Αν είστε ελεύθεροι, νέες ευκαιρίες για ρομαντισμό είναι στον δρόμο. Μπορεί να ανακοινώσετε τα συναισθήματά σας για κάποιον που παλιότερα θεωρούσατε απλά φίλο, ή να λάβετε τα ίδια νέα από κάποιον στη ζωή σας. Αυτό το άτομο μπορεί να μην είναι ο συνήθης τύπος σας, αλλά είναι μια σύνδεση που έχει μια σταθερή βάση φιλίας. Δώστε σε αυτό το άτομο μια ευκαιρία και μην αφήσετε τον φόβο του αγνώστου να σας εμποδίσει από το να εξερευνήσετε τι μπορεί να προκύψει.

Καρκίνος

Μην φοβάστε να δοκιμάσετε κάτι καινούριο, Καρκίνοι! Ο Βόρειος Δεσμός ολοκληρώνει την πορεία του στον Ιχθύ, καθώς ετοιμάζεται να μετακινηθεί στον Υδροχόο τους καλοκαιρινούς μήνες. Όμως αυτή την εβδομάδα, φέρνει απίστευτες ευκαιρίες για να κάνετε τη σχέση σας να φαίνεται πολύ πιο εύκολη, καθώς αγκαλιάζετε ένα νέο κεφάλαιο μαζί. Την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, ο Βόρειος Δεσμός ευθυγραμμίζεται με τη Σελήνη στον Σκορπιό, φέρνοντας ευκαιρίες για περιπέτεια, ρομαντισμό και δέσμευση.

Αυτή η διέλευση σας ενθαρρύνει να πάρετε ρίσκα στην αγάπη και να δοκιμάσετε νέες εμπειρίες με τον σύντροφό σας. Σκεφτόσαστε επίσης το μακροπρόθεσμο αυτή την εβδομάδα. Μην πιέζετε τον εαυτό σας πίσω ή φοβάστε να θίξετε ένα νέο θέμα με τον σύντροφό σας. Αυτή είναι επίσης μια ισχυρή στιγμή αν είστε ελεύθεροι.

Όταν ο Βόρειος Δεσμός ευθυγραμμίζεται με τη Σελήνη στον Σκορπιό, αναζητάτε κάποιον με τον οποίο μπορείτε να αναπτυχθείτε, αντί για μια απλή περιστασιακή σύνδεση. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, να ταξιδέψετε ή να αγκαλιάσετε νέες εμπειρίες για να το εκμεταλλευτείτε. Δεχτείτε νέες προσφορές, είτε φαίνονται ρομαντικές είτε όχι, καθώς ποτέ δεν ξέρετε ποιο μονοπάτι θα σας οδηγήσει στην αγάπη που πάντα ονειρευόσασταν.