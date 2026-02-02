Τα 3 ζώδια που θα έχουν την τύχη με το μέρος τους έως τις 8 Φεβρουαρίου – «Αρπάξτε τις ευκαιρίες για το επόμενο βήμα στη ζωή σας»

Τρία ζώδια προσελκύουν πραγματικά καλή τύχη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 2 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026. Παρόλα αυτά, εναπόκειται σε εσάς να αδράξετε τις απίστευτες ευκαιρίες που σας παρουσιάζει το σύμπαν.

Ο Ουρανός, ο πλανήτης του σοκ και του δέους, σταθεροποιείται σε ορθή πορεία στον Ταύρο στις 3 Φεβρουαρίου, για τελευταία φορά σε αυτόν τον οκταετή κύκλο. Από το 2018, ο Ουρανός στον Ταύρο σάς παροτρύνει να εγκαταλείψετε τη ζώνη άνεσής σας και να αναγνωρίσετε ότι το γεγονός πως κάτι είναι άνετο, δεν σημαίνει ότι είναι και το πεπρωμένο σας. Ο Ουρανός δεν φέρνει πάντα τις ευκαιρίες που περιμένετε. Αντίθετα, φέρνει εκείνες που χρειάζεστε.

Κάνοντας έστω και ένα μόνο βήμα προς αυτό που ονειρεύεστε, αλλάζετε την ενεργειακή συχνότητα και αυτό σας βοηθά να προσελκύσετε μεγαλύτερες ευκαιρίες και τύχη προς το μέρος σας. Για αυτά τα ζώδια, αυτή η τυχερή εβδομάδα είναι η στιγμή για να κάνουν αυτό το βήμα. Μείνετε ανοιχτοί σε ό,τι προκύψει αυτή την εβδομάδα, γνωρίζοντας ότι όταν αποφασίσετε να αναλάβετε δράση, το σύμπαν εγείρεται για να σας βοηθήσει.

Tα 3 ζώδια που προσελκύουν καλοτυχία στη διάρκεια της εβδομάδας – Να έχετε την καρδιά σας ανοιχτή

Παρθένος,

Σκορπιός,

Καρκίνος

Παρθένος

Να είστε έτοιμοι για όλα, γλυκοί Παρθένοι. Από το 2018, ο Ουρανός στον Ταύρο σάς έφερε ευκαιρίες για ανάπτυξη και σας βοήθησε να θέσετε νέες προθέσεις. Αυτή η διέλευση σάς δίδαξε επίσης ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα σχέδια του σύμπαντος. Καθώς μάθατε να εμπιστεύεστε τη διαίσθησή σας και να τιμάτε την κατεύθυνση προς την οποία σας καθοδηγεί, ένα νέο μονοπάτι άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά σας. Αυτό επιτέλους αποδίδει καρπούς όταν ο Ουρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ταύρο την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου.

Ο Ουρανός θα παραμείνει σε ορθή πορεία στον Ταύρο μέχρι τις 25 Απριλίου, οπότε και μεταβαίνει στους Διδύμους και ξεκινά έναν νέο κύκλο. Κατά τη διάρκεια αυτών των επόμενων μηνών, να είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση και να αδράξετε τις ευκαιρίες μόλις αυτές φτάσουν. Παρόλο που η ζωή σας αλλάζει με αδιανόητους τρόπους κατά τους τελευταίους μήνες αυτής της διέλευσης του Ουρανού, ο Ταύρος είναι ζώδιο της γης όπως εσείς, επομένως θα πρέπει να νιώθετε γειωμένοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Είστε πλέον έτοιμοι να πάρετε ρίσκα προς την υλοποίηση του πεπρωμένου σας. Απλώς να γνωρίζετε ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή δεν είναι εκεί που θα καταλήξετε τον Απρίλιο. Αυτή η τυχερή ενέργεια σας παραδίδει στη ζωή για την οποία προορίζεστε.

Σκορπιός

Η μπάλα είναι στο δικό σας γήπεδο αυτή την εβδομάδα, Σκορπιοί. Ελπίζατε ότι άλλοι θα έπαιρναν τις αποφάσεις που θα απελευθέρωναν τον χώρο στη ζωή σας. Ωστόσο, υπάρχει ένας λόγος που το σύμπαν συνεχώς σας καθοδηγεί να πάρετε ξανά τη δύναμή σας.

Οι αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σας πρέπει να προέρχονται από εσάς, όχι επειδή κάποιος άλλος έκανε τη δουλειά. Μπορεί να φαίνεται εκφοβιστικό, αλλά η δύναμη να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο βρίσκεται στα δικά σας χέρια.

Από τη στιγμή που ο Πλούτωνας μπήκε στον Υδροχόο το 2025, νιώθετε όλο και μεγαλύτερη πίεση να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο και ελευθερία για τον εαυτό σας.

Αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου του Υδροχόου, τα συναισθήματά σας γίνονται αδύνατο να αγνοηθούν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι σας καθοδηγείτε να δράσετε. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας αρκετά για να γνωρίζετε ότι ό,τι κάνετε θα αξίζει τον κόπο, ειδικά αυτή την πολύ τυχερή εβδομάδα.

Καρκίνος

Καρκίνοι, ο Κρόνος σας προετοιμάζει για επιτυχία από το 2023. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ήταν πάντα εύκολη. Τώρα, όμως, βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Κρόνου στους Ιχθύες, πριν μετακινηθεί στον Κριό στις 13 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, ο Ερμής εισέρχεται στους Ιχθύες την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου. Αυτή είναι μια περίοδος καρποφορίας, όταν τα πάντα αρχίζουν τελικά να μπαίνουν στη θέση τους.

Με τον Ερμή σε αυτό το υδάτινο ζώδιο, περιμένετε να λάβετε προσφορές που περιμένατε. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία αυτή την περίοδο και γνωρίστε ότι επιτέλους λαμβάνετε ό,τι έχετε εργαστεί για να πετύχετε.

Ο Ερμής θα παραμείνει για αρκετό καιρό στους Ιχθύες λόγω της επερχόμενης αναδρομής του, βοηθώντας σας να ολοκληρώσετε σχέδια και νέες αρχές.

Αν και η αναδρομή του Ερμή συνήθως φέρνει προκλήσεις, για εσάς επιστρέφει μια ευκαιρία που δεν είχε λειτουργήσει στο παρελθόν. Ετοιμαστείτε, Καρκίνοι. Ήταν ένας μακρύς δρόμος, αλλά αυτή είναι μια τυχερή εβδομάδα για εσάς.